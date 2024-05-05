Приложение для пополнения счета OPUS card снова подключено к интернету после технического сбоя

Приложение для пополнения счета карт общественного транспорта OPUS на телефонах снова подключено к сети. В среду региональное управление общественного транспорта Монреаля сообщило, что система пополнения счета в приложении Chrono столкнулась с техническими трудностями.

Приложение было запущено в начале апреля, чтобы предоставить пользователям общественного транспорта возможность не покупать билеты в киосках.

Нынешний май – это первый месяц, когда большинство пользователей могут пополнить свои карты онлайн.

Некоторые удачливые пользователи Android наконец-то смогли перезагрузить свои карты Opus на смартфонах в среду в рамках медленного внедрения этой функции для транзитных пользователей в районе Большого Монреаля.

Пассажирам, которые пользуются iPhone от Apple, придется подождать немного дольше.

” В настоящее время ARTM находится на стадии тестирования “, – сообщила Амели Режис, представитель STM. Прошлой весной управление транспорта объявило тендер для частной фирмы на запуск новой функции.

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