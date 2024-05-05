Дени Вильнев получит особую награду на Canadian Screen Awards

Квебекские киногиганты Дени Вильнев и Патрик Юард в этом году получат особые награды на Canadian Screen Awards. Канадская академия кино и телевидения сообщает, что Вильнев получает награду “Значок Академии” за “исключительный, постоянный вклад в медиаиндустрию”.

Режиссер “Дюны” с первых дней своей работы на франко-канадской артхаусной сцене поднялся до уровня одного из самых востребованных режиссеров Голливуда. После его прорывного фильма “Стимулы”, номинированного на премию “Оскар” в 2010 году, в 2017 году были сняты высокобюджетные блокбастеры, такие как “Бегущий по лезвию 2049”.

Монреальский актер и режиссер Хьюард получит премию Эрла Грея, которая присуждается исполнителю за “исключительную актерскую работу на канадском телевидении и в кино”. Среди проектов Хьюарда на большом экране – “Старбак”, “Парни из леса” и “Хороший полицейский, плохой полицейский”, которые он также написал в соавторстве и которые разрабатываются в форме телесериала.

Специальные награды будут вручены в ходе серии мероприятий, известных как Canadian Screen Week, которые начнутся 26 мая и завершатся гала-концертом, транслируемым по телевидению, 31 мая. В среду также была объявлена премия “Лидерство в отрасли” за “инновации и лидерство в медиаиндустрии Канады”. Им станет соучредитель и генеральный директор Blue Ant Media Майкл Макмиллан.

Ранее было объявлено, что в число специальных лауреатов входят покойный режиссер из числа коренных народов Джефф Барнаби, актеры Девери Джейкобс и Ламар Джонсон, получившие премию Radius Award, актриса Тоня Уильямс, получившая премию Changemaker Award, и ведущая утреннего шоу Мэрилин Денис, которая получит награду за жизненные достижения.

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