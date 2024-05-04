Инфляция или нет, но надежда получить доступ к собственности все еще жива в Квебеке

Несмотря на устойчивую инфляцию, жители Квебека демонстрируют новый оптимизм в отношении домовладения, свидетельствует 30-й ежегодный опрос РБК по вопросам домовладения. Исследование показывает, что 64 % жителей провинции лелеют мечту стать домовладельцами, желание, которое, кажется, сопротивляется экономическим потрясениям.

Доверие к инвестициям в недвижимость также растет. Каждый второй житель Квебека считает покупку дома или кондоминиума хорошей инвестицией, что на 40% больше, чем в предыдущем году.

Эта уверенность привела к росту склонности к покупкам: 27% респондентов рассматривают возможность приобретения недвижимости в ближайшие два года по сравнению с 19% в 2023 году.

Однако картина имеет нюансы, поскольку инфляция влияет на сберегательные способности жителей Квебека при подготовке к покупке дома. Из тех, кто хочет стать домовладельцем в течение следующих двух лет, 27% признаются, что не откладывают деньги на эти цели каждый месяц, по сравнению с 5% в 2023 году. Для потенциальных покупателей средняя сумма, выделяемая на сбережения, составляет 1342 доллара в месяц.

Несмотря на эти финансовые проблемы, 41% потенциальных покупателей жилья в Квебеке надеются накопить достаточно средств для первоначального взноса, необходимого для приобретения недвижимости в течение четырех лет. По их оценкам, им необходимо накопить в среднем дополнительно 34 377 долларов для получения адекватного первоначального взноса по сравнению со 103 240 долларами для будущих покупателей в остальной части Канады.

Джованна Франкавилла, региональный вице-президент РБК по Квебеку, отмечает, что финансовые препятствия могут подтолкнуть некоторых покупателей к изучению различных стратегий преодоления разрыва между их способностью экономить и средствами, необходимыми для покупки недвижимости.

Почти половина жителей Квебека (47 %) считают, что им нужен дополнительный доход или вторая работа, чтобы получить доступ к собственности. Финансовую поддержку семьи считают необходимой 51 % опрошенных, а 28 % считают, что наследство может быть их единственным шансом купить дом.

Однако эта семейная поддержка далеко не гарантирована, поскольку 26 % респондентов не предложили бы финансовую помощь ближайшему родственнику для покупки недвижимости. Значительная часть (49%) ожидают, что им вернут деньги, если они окажут такую помощь. Они были бы более готовы (51 %) предложить им жить вместе с ними, чем дать им определенную сумму денег.

В национальном масштабе потенциальные покупатели также демонстрируют уверенность в своих шансах получить доступ к собственности, что, по мнению большинства опрошенных (60%), является хорошей инвестицией. Эта цифра выросла с 53 % в 2023 году.

Чуть более четверти (29 %) канадцев планируют сделать решительный шаг в ближайшие два года по сравнению с 22% в 2023 году.

Опять же, инфляция накладывает свой отпечаток на сбережения домохозяйств, в то время как 50% участников опроса указывают, что они меньше откладывают на покупку жилья. Кроме того, большинство (57 %) считают, что для того, чтобы позволить себе покупку жилья, потребуется дополнительный источник дохода или вторая работа. Это беспокойство усиливается в связи с дополнительными расходами на недвижимость, которые вызывают беспокойство у 58% опрошенных.

Среди новичков в Канаде подавляющее большинство (73 %) мечтают стать домовладельцами, а значительная часть (65%) планирует стать домовладельцами в течение следующих двух лет, что значительно превышает средний показатель по стране (29%).

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