Муниципалитеты Квебека выступают против налога на регистрацию транспортных средств

Муниципалитеты критикуют “непомерно высокие” административные расходы, связанные с регистрационным налогом, предназначенным для финансирования общественного транспорта.

В декабре правительство Квебека приняло закон, позволяющий городам облагать транспортные средства налогом в зависимости от расхода топлива.

“Муниципалитеты, желающие воспользоваться этой возможностью, должны заключить соглашения о сборе платежей с Обществом автомобильного страхования Квебека (SAAQ). Однако административные расходы, налагаемые SAAQ, непомерно высоки”, – говорится в пресс-релизе Квебекского союза муниципалитетов (UMQ).

Президент UMQ Мартин Дамфусс не понимает обоснования этих сборов.

“Это не работает, поэтому ясно, что нам придется вносить коррективы”, – сказал мэр Варенна.

По словам Дамфусса, небольшим муниципалитетам будет очень сложно зарабатывать деньги с такими сборами.

“Затраты на внедрение для MRC и городов, желающих ввести налог на регистрацию в 2025 году, составляют 202 202 доллара”, – говорится в сообщении. “К этой сумме необходимо добавить ежегодную плату за управление в размере 2% от собранных налогов, при минимальной сумме в 60 000 долларов. Очень большой процент доходов, полученных в результате возможного введения налога, будет выплачен в виде административных расходов, что снижает реальный потенциал этого инструмента, который должен быть доступен повсеместно в Квебеке”.

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