Старейший шляпный магазин Канады успешно работает уже 90 лет

С 1932 года магазин Henri Henri в Монреале был до краев заполнен всевозможными шляпами – от кепок газетчиков до фетровых шляп с перьями. Еще 16 лет назад Фрэнсис Биссоннет-Гилкер мало что знал о шляпах, но во время показа резюме в Латинском квартале города друг посоветовал ему обратиться к Анри Анри.

“Думаю, им понравился крой моего головного убора, раз они посоветовали мне купить костюм и прийти завтра”, – сказал он. Теперь он обладает энциклопедическими знаниями о шляпах и использует их, чтобы помочь покупателям подобрать идеальную из них. “Мы также обращаем внимание на то, что нравится людям, что они носят, и стараемся найти лучший стиль, оптимальный баланс”, – сказал он.

Магазин был основан продавцами шляп Жаном-Морисом Лефевром и Гонориусом Анри в 1932 году. Поначалу они специализировались только на нескольких брендах и стилях, но с годами их коллекция и клиентура расширились. Сегодня многие знаменитости, музыканты и хоккеисты останавливаются в “Henri Henri”, когда бывают в Монреале.

Но, по словам Биссоннетт-Гилкер, их также привлекает гламур старой школы. “Им нравится, что у нас одна и та же мебель на протяжении 90 лет и что у нас один и тот же кассовый аппарат”, – сказал он. “Им нравится, что мы по-прежнему обслуживаем их в стиле олдскул”. Шляпы стоят недешево, но они долговечны. Магазин также предлагает услуги по их чистке, перешиву и ремонту.

Сильвен Лаббе – один из немногих шляпников в стране. Получив образование во Франции и проработав 18 лет в Цирке дю Солей, он выполняет всю свою работу вручную. “Это древнее искусство”, – сказал он. “Инструменты и методы практически не изменились”. В основе Henri Henri лежат традиции. Бизнес всегда был семейным развлечением, и сегодня у руля стоят отец и сын Джоэл и Янниг Плунье.

В последнее время Джоэл работает над тем, чтобы познакомить Анри Анри с более широкой аудиторией. “Мы вкладываем много сил в нашу электронную коммерцию”, – сказал он. “За этим будущее”. Их склады забиты самыми современными котелками, “поркпайсами”, “стетсонами” и даже кепками из кожи кенгуру, но самой ценной является панама Borsalino.

На плетение каждой из них уходит три месяца, а стоимость такой диковинки составляет 1400 долларов. “Это больше, чем просто модные аксессуары”, – говорит Биссоннетт-Гилкер. “Да, они хорошо смотрятся. Но они также служат определенной цели, особенно если вы лысеете”.

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