Жители Вердана возмущены планами снести исторический аквапарк

Во вторник вечером жители монреальского района Вердан высказали несколько резких замечаний в адрес своих избранных должностных лиц по поводу возможных планов сноса аквапарка в районе.

Чиновники получили шквал комментариев по поводу демонтажа, а жители утверждали, что район неправильно расставил приоритеты в области инфраструктуры.

“Суть в том, чтобы люди приняли решение”, – сказал один из местных жителей в микрофон. “Я вижу, как вы, люди, тратите 7 миллионов долларов на пляж, которым вы можете пользоваться, может быть, только три месяца в году, если не будет дождей и не поднимется грязь; сколько же на парк для скейтбординга и парк для собак”.

Большой общественный бассейн был закрыт с 2017 года после того, как во время запланированных ремонтных работ были обнаружены серьезные структурные проблемы.

Мэр Вердана Мари-Андре Може отмечает, что здание не подлежит ремонту, а планы по его реконструкции еще предстоит доработать.

Аквапарк “Вердан” открылся в 1940 году. Это здание считается памятником архитектуры. Теперь его решили демонтировать…

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