Полиция Квебека предупреждает общественность о мошенничестве на Facebook Marketplace

Полиция Шербрука (SPS) предупреждает общественность о том, что на Facebook Marketplace распространяются поддельные билеты на шоу комика Саймона Леблана.

“Подозреваемый разместил на Facebook Marketplace ложную рекламу о продаже билетов на шоу комика Саймона Леблана”, – говорится в сообщении полиции в Facebook. “Происходит обмен электронными письмами и сообщениями.

Впоследствии продавец просит перевести деньги в режиме Интеракт.

Как только денежный перевод совершается, продавец блокирует покупателя и исчезает из социальных сетей.”

В SPS добавляют, что подобные виды мошенничества часто используются теми, кто хочет обмануть жертв.

“Мы знаем об используемой стратегии, и все уже расследуется”, – сказали в SPS.

Центр по борьбе с мошенничеством RCMP рекомендует при проведении транзакций на Facebook Marketplace следующее:

Если возможно, проводите транзакции лично, наличными и в местах с высокой видимостью.

Не сообщайте пароли для электронных переводов до получения товара.

Не принимайте электронные переводы с помощью QR-кодов или чеков по электронной почте.

Остерегайтесь рекламы, предлагающей популярные или труднодоступные товары со скидкой.

Не вносите депозиты за хранение товаров.

Используйте программы обратного поиска изображений, чтобы узнать, использовались ли фотографии в объявлении где-либо еще.

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