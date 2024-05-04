Квебек объявляет о новой программе психологической помощи для представителей муниципалитетов

Министр по делам муниципалитетов Квебека Андре Лафоре заявила, что она не отменяет карательных мер против людей, которые нападают на выборных должностных лиц. Это произошло после того, как она объявила о введении программы психологической помощи для выборных должностных лиц и их семей. В то же время Лафоре намекнул, что в ближайшее время могут быть приняты некоторые законодательные меры.

На пресс-конференции в среду в Ривьер-дю-Лу в Нижнем Сен-Лоране министр заявила, что не исключает карательных мер против тех, кто ведет себя неприемлемо по отношению к советникам и мэрам.

Мэр Римоуски Гай Карон, который в прошлом сталкивался с агрессивными протестующими, приветствовал это заявление. Он отмечает, что в настоящее время он не может запретить агрессивным гражданам посещать заседания совета. “Мы надеемся на законодательные меры”, – сказал он канадской прессе.

Лафоре говорит, что Квебек выделит более 2 миллионов долларов Союзу муниципальных образований Квебека (UMQ) и Федерации муниципальных образований Квебека (FQM) на оказание помощи, включая телефонную справочную психологическую службу.

“В нынешних сложных и порой враждебных условиях, в которых выборные должностные лица выполняют свои обязанности, UMQ предпринимает действия и внедряет меры для оказания существенной поддержки тем, кто служит нашим сообществам”, – заявила мэр Грэнби и казначей UMQ Джули Бурдон. “Как мы все знаем, чтобы заботиться о нашем мире, мы должны также уметь заботиться о себе”.

Лафоре добавляет, что в первые несколько месяцев после избрания чиновники пройдут обязательное обучение, “чтобы должным образом подготовиться”. “Муниципальные выборные должностные лица, в отличие от городских служащих, не имеют доступа к такого рода услугам, поэтому нам пришлось действовать быстро”, – сказала она. Это заявление было сделано всего через несколько дней после шокирующей отставки мэра Гатино Франса Белиля, который получил волну поддержки и ободрения от мэров других городов. Объявляя о своей отставке, Белиль предложила правительству Квебека задуматься “над этим массовым уходом муниципальных выборных должностных лиц”.

“Я думаю, мы все должны быть обеспокоены тем, что государственная служба впала в немилость”, – сказал он. Ранее бывший мэр Шапэ Изабель Лессар, столкнувшаяся с сильными лесными пожарами в своем регионе, в ноябре прошлого года сдалась. В октябре мэр Шербрука Эвелин Боден объявила о своем временном отстранении от должности по состоянию здоровья по совету своего врача. В начале февраля она также говорила о напряжении в городском совете и подрывной деятельности оппозиции.

В январе 2023 года мэр Труа-Ривьера Жан Ламарш также взял перерыв на несколько недель из-за “нездорового рабочего климата” в мэрии. Он сказал, что даже подумывал об отставке. В общей сложности с 2021 года 741 из 8000 избранных муниципальных чиновников покинули свои посты. В открытом письме мэр Лонгея Катрин Фурнье призвала к изменению “политической культуры”. В сентябре прошлого года Фурнье, ставший жертвой агрессивных комментариев в социальных сетях, была взята под охрану полицией.

Она утверждает, что избранные должностные лица должны подавать пример, поскольку “ненормально видеть ядовитую атмосферу запугивания, которая может царить в городских управлениях и в наших парламентах”. В пятницу Либеральная партия Квебека (PLQ) призвала парламентскую комиссию изучить вопрос об угрозах и неучтивости в адрес избранных должностных лиц, особенно в муниципалитетах.

В пятницу Лафоре отказался комментировать вопрос о том, будет ли создана парламентская комиссия для изучения этого вопроса. Однако на момент отставки Белиль он утверждал, что правительство “вносит свой вклад в поддержку избранных должностных лиц в выполнении ими своих обязанностей”. В сети X, ранее известной как Twitter, он добавил: “Важно, чтобы определенные изменения происходили внутри советов, с искренним желанием и на благо граждан”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.