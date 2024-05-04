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Новости Рыбаки и рыбачки! В пойманных вами рыбах могут находиться передатчики
bateau
Обычная рыбацкая лодка.

Рыбаки и рыбачки! В пойманных вами рыбах могут находиться передатчики

Степан Артемьевский Май 4, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Рыбаки и рыбачки! В пойманных вами рыбах могут находиться передатчики отключены 6 Просмотров

Данный проект позволит нам углубить наши знания о вышеназванных видах рыб и поддержать нас в нашей миссии по устойчивому управлению ресурсами дикой природы.

С 3 мая по 30 июня команда из Министерства охраны окружающей среды, по борьбе с изменением климата, дикой природы и парков будет заниматься установкой акустических излучателей для ловли окуня, полосатого окуня, желтоперого и черноперого окуня в реке Святого Лаврентия, чтобы следить за развитием событий. их перемещения с помощью телеметрии.

Важно! Если вы ловите особь, принадлежащую к одному из этих видов, и у нее есть видимые швы или рубцы на животе или боках, мы просим вас как можно скорее выпустить эту рыбу обратно в воду.

Убедитесь, что вы соблюдаете правила, действующие в вашем районе рыболовства.

Если вы обнаружите передатчик в потрошеной рыбе, пожалуйста, напишите по адресу faune.aquatique@mffp.gouv.qc.ca, таким образом мы сможем восстановить передатчик и собрать ценную информацию.

Анестезирующие средства, необходимые для имплантации излучателей, могут сохраняться в мясе рыбы до пяти дней. Рекомендуется не употреблять ваш улов в течение этого периода.

Данный проект позволит нам углубить наши знания о вышеназванных видах рыб и поддержать нас в нашей миссии по устойчивому управлению ресурсами дикой природы.

 

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