“Полевых цветов букет” и букет новинок eTVnet!

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Анна – скромная молодая учительница из глухой деревни. Чтобы отдать долги брата, она вынуждена стать няней сына бизнесмена Воронцова. Хозяин дома оказывает Анне знаки внимания, а когда девушка не отвечает ему взаимностью, насилует ее. Анна решает уволиться и уехать домой, но молодая жена Воронцова, Ксения, обвиняет ее в воровстве… Чем закончится эта история, вы узнаете, посмотрев новинку интерактивного ТВ eTVnet фильм “Полевых цветов букет”!

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Подписывайтесь на этот отличный сервис и смотрите самые последние новинки кино и ТВ, бесчисленное множество фильмов и передач из архива, фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра START, а также более 200 каналов, в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок! Есть вопросы? Звоните! +1 (855) 251-65 45.

Сыграй моего мужа

Главный редактор развлекательного канала Варвара готовит реалити-шоу “Идеальный дом”. Но перед самым эфиром одна семья отказывается от участия, и Варвара вынуждена сама изображать “семью Мелиховых” со случайно попавшимися “партнерами” – техником канала Левой, 35 лет, мягким и уступчивым человеком, которого харизматичная Варвара считает тряпкой, его сыном Темой и Алиной, которая пыталась устроиться на канал работать “хоть кем”. Поначалу Варвара в унынии – она хотела запустить шоу и улететь в Нью-Йорк, где в это время находится ее бойфренд Денис, музыкант-балалаечник. Теперь же она вынуждена круглые сутки изображать семейную жизнь с посторонними людьми, спасая шоу от провала, а канал от судебных исков спонсоров. Особенно напрягает Варвару то, что приходится спать в одной постели с Левой. Скорее бы все кончилось!

Молчание

1947 год. Не нашедший себя в послевоенное время бывший военный корреспондент Александр Ганин уезжает в город Выборг, ранее финский Виипури, писать воспоминания о войне. Однако здесь его ждет более интересная тема – Ганин становится свидетелем становления местного Угрозыска и помогает милиции расследовать сложные дела.

Запах лаванды

Галина Андреевна – интеллигентная женщина, преподаватель игры на фортепиано в музыкальной школе. Она давно в разводе и всю себя отдала воспитанию единственного сына Максима. Однажды Максим приводит в дом девушку Варю, выросшую в детском доме и работающую маляром. Галина Андреевна, не колеблясь, выставляет ее вон. Она уверена, что простая, малообразованная девушка – не пара ее сыну. Но вслед за Варей уходит и Максим.

В погоне за счастьем

В дом Кати, доброй, отзывчивой и к тому же очень красивой девушки, пришла беда – ее муж умирает от передозировки наркотиков, и она остается одна с мамой и маленькой дочкой Дашей. Катя узнает, что наркосделки проворачиваются не где-то, а в продуктовом магазине, где она работает продавщицей.

Неваляшка

Вале скоро тридцать лет, но родители опекают ее, как ребенка, и контролируют каждый шаг. На примете у них есть и кандидат в мужья для дочери – занудный “ботаник” и маменькин сынок Сереженька. Подруга посмеивается над безвольной Валей и зовет ее “неваляшкой”. Однажды Валя решает вырваться из-под родительского крыла и начать жить самостоятельно. Но готова ли изнеженная неваляшка ко взрослой жизни?

Знахарка

У юной красавицы Леси редкий дар: она умеет лечить людей, исцеляя даже те болезни, с которыми не справляется современная медицина. Дар у Леси наследственный: знахарками были и ее покойная мать, и бабушка, с которой Леся живет в старом деревенском доме. Однажды в деревню приезжает богатый бизнесмен Аркадий, отчаявшийся вылечить свою травму.

Тени прошлого

Для Ксении семья была тихой гаванью. Она любила мужа, тот любил ее. Но появился Николай и стал шантажировать Ксению ее прошлым. Ксения предпринимает все возможное и невозможное, чтобы муж ничего не узнал. Правда открывается, когда Ксения встречается со своей дочерью, которую она оставила в младенчестве в роддоме…

Это моя собака

Пять лет Ирина безропотно ждала, пока ее возлюбленный Костя разведется с женой и сделает ей предложение. Наконец долгожданный день настал: Константин приглашает Иру в ресторан и торжественно объявляет, что купил обручальные кольца. Вот только второе кольцо предназначается не ей, а дочке начальника.

Любовь, которой не было

Анна и Николай живут в любви и согласии. Все бы так и шло своим чередом, если бы в их жизнь не вторгся Борис – человек, которого Николай спас от грабителей. В благодарность за свое спасение Борис окружает пару заботой, делает подарки и помогает в их проблемах. Но не успевают Анна и Николай оглянуться, как их крепкий брак уже разрушен.