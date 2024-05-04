При переводе жертвы изнасилования в Монреале в другую больницу были нарушены правила

Англоговорящая больница, отказавшаяся провести судебно-медицинскую экспертизу жертвы изнасилования из-за того, что она говорила лишь по-французски, не выполнила все процедуры, постановило Управление французского языка Квебека (OQLF).

В OQLF заявили, что в правилах указано, что услуга должна быть предложена жертве и что для перенаправления ее в другое учреждение требуется ее согласие. Президент и исполнительный директор OQLF Доминик Малак объявил о результатах расследования своей организации во вторник во время изучения бюджетных ассигнований Министерства французского языка.

Впервые эта история попала в СМИ в июле 2023 года. В больнице общего профиля Монреаля жертве изнасилования было отказано в предоставлении набора для судебно-медицинской экспертизы, поскольку ее родным языком был французский. Полиции пришлось доставить жертву в другую больницу, где не было набора для судебно-медицинской экспертизы. В третьей больнице жертва, наконец, смогла получить медицинскую помощь.

Затем OQLF начал расследование. “Применение протокола больницей общего профиля без учета ее обязательства предоставлять услуги на французском языке, очевидно, противоречило требованиям Хартии французского языка”, – заключил Малак. “Таким образом, больница не соблюла процедур, которые предусматривают, что услуга должна быть предоставлена пострадавшему и что его или ее перенаправление должно осуществляться с предварительного согласия”, – добавил Малак.

Генеральный директор уточнил, что способность персонала больницы предоставлять услуги на французском языке “не обязательно ставится под сомнение”. Малак сказал, что OQLF также проводила проверки в разное время дня и недели, чтобы проверить доступность французских услуг, не уведомляя заранее о своем прибытии. Офис также встретился с представителями Министерства здравоохранения, Медицинского центра Университета Макгилла (MUHC) и центра для жертв сексуального насилия.

“Результатом стало внесение изменений в протокол о сексуальном насилии и напоминание всем сотрудникам об их обязанностях”, – говорится в сообщении OQLF. Дальнейшие проверки весной 2024 года подтвердили, что “сервис был доступен в любое время и что применялся правильный протокол”. Кроме того, в ноябре прошлого года Министерство здравоохранения и социальных служб выпустило “министерскую инструкцию”, в которой “указывается, что услуги специальных центров должны предоставляться жертвам независимо от их языка”, – заключил Малак.

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