“Солидарность Квебека должна стать партией правительства”, – говорит Надо-Дюбуа

Лидер парламента Квебека Габриэль Надо-Дюбуа требует изменений в своей партии, которая, по его словам, “должна стать партией правительства”.

Он сказал, что хочет, чтобы были реализованы три проекта, которые будут иметь решающее значение для его будущего в партии, но отказался рассматривать их как условия для того, чтобы он остался во главе партии. Он признал, что эта партия переживает “трудные времена” после отставки в понедельник женщины-сопредседателя Эмили Лессар-Террьен.

В среду днем в ходе пресс-конференции в законодательном органе он призвал депутатов принять новую позицию, которая будет вынесена на голосование на заседании национального совета в конце месяца в Сагене. Он также призвал к упрощению программы партии и упорядочению ее структур, включая разъяснение ролей сопредседателей.

Избранные представители QS заявили ранее в среду, что Надо-Дюбуа пользуется доверием всего собрания, но рассматриваются все возможности. Отставка Лессар-Терьен в понедельник, после всего лишь нескольких месяцев пребывания на этом посту, вызвала настоящий ажиотаж, поскольку она рассказала о мертвой хватке, которую ее другой сопредседатель, Надо-Дюбуа, оказывает на руководство партии.

После целого дня размышлений, проведенного во вторник, Надо-Дюбуа прибыл на заседание своей рабочей группы в среду утром в сопровождении своих коллег Манон Массе, Гийома Клише-Риварда и Алехандры Зага-Мендес.

В ходе пресс-конференции представитель MNA Андрес Фонтесилья заявил, что будут обсуждаться все возможности. Его коллега Александр Ледюк сказал, что все собрание поддержало Надо-Дюбуа.

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