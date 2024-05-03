Трюдо: Митинги в Канаде в поддержку Палестины угрожают еврейским студентам и являются неприемлемыми

Канадские студенты имеют право организовывать митинги в поддержку Палестины, но это заставляет еврейских студентов чувствовать себя небезопасно. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил журналистам.

Университеты – это центры знаний, но они также являются центрами свободы выражения и свободы мысли. Сейчас еврейские студенты по всей стране не чувствуют себя в безопасности. Это неправильно”, – сказал премьер-министр, комментируя студенческие протесты в Университете Макгилла, одном из самых престижных высших учебных заведений Канады.

В минувшие выходные студенты монреальского университета установили на территории кампуса десятки палаток. Студенты потребовали от администрации университета отказаться от спонсирования компаний, якобы связанных с Израилем. Тем самым канадские студенты поддержали аналогичные акции протеста в США.

Во вторник руководство университета обратилось в полицию Монреаля с просьбой убрать палаточный городок. Полицейские власти пока не предприняли никаких мер по разгону демонстрантов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года, когда боевики палестинской военизированной группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, убили жителей приграничных поселений и захватили более 240 заложников. Боевики охарактеризовали нападение как реакцию на действия израильских властей в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и нанес ответные удары по Газе, а также по некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения также произошли на Западном берегу реки Иордан.

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