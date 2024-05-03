Выявлены потенциально опасные пищевые добавки

По словам Вултортона, биологически активные добавки и витаминно-минеральные комплексы могут содержать ингредиенты, которые обеспечивают организму эффект, сравнимый с рецептурными препаратами. В то же время многие люди употребляют добавки, не посоветовавшись с врачом.
Эксперты объясняют, что риск для здоровья от такого “самоназначения” может перевесить потенциальную пользу. Все витамины, минералы и растительные экстракты следует употреблять в меру. Особенно осторожными должны быть люди, принимающие лекарства от депрессии, сердечных заболеваний или проходящие химиотерапию от рака.
Некоторые добавки могут снизить эффективность лечения. Витамин К может ослабить способность препаратов, разжижающих кровь, предотвращать образование тромбов. Витамины С и Е могут снизить эффективность химиотерапии, а зверобой может негативно повлиять на эффективность антидепрессантов и некоторых сердечно-сосудистых препаратов.
Еще одна опасная пищевая добавка – бета-каротин. Предыдущие исследования показали, что бета-каротин является антиоксидантом и снижает вероятность развития рака. Однако в последние годы ученые пришли к выводу, что употребление бета-каротина повышает вероятность развития рака легких и простаты у курильщиков.
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