Выявлены потенциально опасные пищевые добавки

Добавки с витамином К могут косвенно повышать риск образования тромбов, а бета-каротин – увеличивать вероятность развития рака легких у курильщиков. Некоторые другие соединения и растительные вещества (витамины С, Е и зверобой) снижают эффективность лечения рака, депрессии и болезней сердца. Эрик Вултхортон, доцент кафедры семейной медицины Оттавского университета.

По словам Вултортона, биологически активные добавки и витаминно-минеральные комплексы могут содержать ингредиенты, которые обеспечивают организму эффект, сравнимый с рецептурными препаратами. В то же время многие люди употребляют добавки, не посоветовавшись с врачом.

Эксперты объясняют, что риск для здоровья от такого “самоназначения” может перевесить потенциальную пользу. Все витамины, минералы и растительные экстракты следует употреблять в меру. Особенно осторожными должны быть люди, принимающие лекарства от депрессии, сердечных заболеваний или проходящие химиотерапию от рака.

Некоторые добавки могут снизить эффективность лечения. Витамин К может ослабить способность препаратов, разжижающих кровь, предотвращать образование тромбов. Витамины С и Е могут снизить эффективность химиотерапии, а зверобой может негативно повлиять на эффективность антидепрессантов и некоторых сердечно-сосудистых препаратов.

Еще одна опасная пищевая добавка – бета-каротин. Предыдущие исследования показали, что бета-каротин является антиоксидантом и снижает вероятность развития рака. Однако в последние годы ученые пришли к выводу, что употребление бета-каротина повышает вероятность развития рака легких и простаты у курильщиков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.