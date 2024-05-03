Клюква снижает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний

Канадские ученые оценили влияние клюквы на здоровье участников эксперимента. Ученые из Университета Лаваля в Канаде провели интересный эксперимент и выяснили, что клюква положительно влияет на микробиоту кишечника и снижает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты этого исследования и выводы ученых, сделанные на его основе, были опубликованы в журнале NPJ Biofilms and Microbiomes.

Секрет ежевики заключается в высокой концентрации полифенолов и олигосахаридов. Это особые волокна, которые повышают активность полезных микроорганизмов, участвующих в процессе пищеварения.

В эксперименте приняли участие сорок человек. В рамках эксперимента они употребляли специальные капсулы с клюквенными добавками дважды в день, утром и вечером. Количество принятой ими пищи было эквивалентно 60 граммам свежей клюквы. Чтобы понять, как клюква влияет на организм, до и после эксперимента были проведены анализы плазмы крови, мочи и кала добровольцев.

Ученые обнаружили, что у всех участников увеличился рост бифидобактерий и восстановилась противовоспалительная среда. Эффект был заметен через четыре дня после начала эксперимента. Поэтому исследователи рекомендуют добавлять в рацион экстракт клюквы.

Клюква укрепляет кишечный барьер. В результате снижается риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

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