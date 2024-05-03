Лидер главной оппозиционной партии Канады назвал премьер-министра Трюдо сумасшедшим

Reuters поясняет, что инцидент произошел после того, как Пуальевр раскритиковал “отказ Трюдо бороться с наркоэпидемией” в Канаде.
‘Когда же мы положим конец безумной политике этого сумасшедшего премьер-министра? – ‘ – сказал он в Палате общин.
Грег Фергюс, спикер Палаты общин, заявил Пуалевру, что это заявление неуважительно по отношению к парламенту и неприемлемо, и четыре раза попросил его отказаться от своего заявления. Каждый раз Пуальевр отказывался и говорил, что вместо этого он будет использовать слова “экстремист” и “радикал”.
Фергюс заявил, что Пуальевр не уважает авторитет спикера палаты, и приказал политику уйти в отставку. Вместе с ним заседание покинули и все члены Консервативной партии Канады.
По данным Reuters, отношения между премьер-министром Трюдо и Пуальевром остаются напряженными. Канадский премьер обвинил оппозиционного депутата в экстремизме и считает его сторонником стратегии бывшего президента США Дональда Трампа.
Высказывания Пуальевра касаются ситуации с наркотиками в Британской Колумбии: В феврале 2023 года канадские власти декриминализовали хранение и употребление небольшого количества тяжелых наркотиков для личного пользования на территории страны. Цель правительства – борьба с так называемым кризисом передозировок: В 2022 году 1,7 процента жителей региона страдали опиоидным расстройством.
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