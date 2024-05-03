Три серийных угонщика автомобилей в возрасте 18, 16 и 15 лет арестованы в Торонто

Региональная полиция Йорка (YRP: полиция Торонто, патрулирующая пригороды Торонто) опубликовала видео, на котором запечатлен арест трех вооруженных подозреваемых в многочисленных кражах автомобилей.

Аресты были произведены подразделениями экстренного реагирования в полном тактическом снаряжении, с использованием светошумовых гранат и как минимум четырех полицейских машин, жестоко таранивших автомобили, в которых производились аресты.

В первой части опубликованного видео трое мужчин пытаются угнать Mercedes GLC, но их останавливает пара, которой принадлежит автомобиль. Воры вынуждены пересесть в “свою” Acura RDX – позже выясняется, что автомобиль был угнан неделей ранее. На следующий день трем водителям Acura удается угнать синий BMW.

Полиция начинает преследовать их, и 12 апреля они сталкиваются с полицейской машиной. 13 апреля полиция и спецназ блокируют Acura RDX на парковке. Они используют шашки и специальное устройство для создания помех, которое издает мигающие огни и громкие звуки.

В итоге трое подростков в возрасте 18, 16 и 15 лет были арестованы. Им было предъявлено несколько обвинений в незаконном проникновении с оружием. Однако полиция считает, что другие подозреваемые из той же группы все еще находятся на свободе. Общественность призывают быть бдительными и предоставлять любую информацию по этому вопросу.

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