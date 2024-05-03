Ram Classic больше не продается в Канаде

Компания Sterantis объявила о прекращении производства пикапа RAM Classic в Канаде.

Согласно заявлению компании Sterantis, производство пикапа Ram Classic на канадском рынке прекращено. Однако производство в США и Мексике будет продолжено. Пока неясно, будет ли Sterantis продолжать выпускать Ram Classic в США после 2024 года.

В Канаде Ram Classic 2023 года будет доступен до конца года, в то время как производство модели 2024 года в США уже подтверждено.

Кроме того, в США ожидается появление обновленной версии для 2025 года. За 16 лет с момента создания модели Ram предлагал две версии: базовую Tradesman и адаптированную для бездорожья Warlock.

Эти версии отличаются кабинами, кузовами и типами двигателей, включая V6 и V8. Однако производство двигателя Hemi V8 будет прекращено после 2024 года.

Если Ram не предложит новый шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом, покупателям останется только 305-сильная версия 3,6-литрового двигателя Pentastar V6, который по-прежнему способен решать задачи полноразмерного пикапа, но его буксировочная способность превышает 5 000 кг, тогда как для традиционного Hemi она будет ограничена 3 420 кг.

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