Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадский авторынок остается сильным
infinity.com

Канадский авторынок остается сильным

Степан Артемьевский Май 3, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадский авторынок остается сильным отключены 7 Просмотров

После восьми лет впечатляющего роста подряд канадский авторынок в 2017 году преодолел отметку в 2 миллиона единиц, установив новый рекорд и войдя в десятку крупнейших авторынков мира.

 

Однако эти экстраординарные показатели продержались недолго:

В 2019 году продажи автомобилей показали падение (-3,7%), которое не закончилось и через год; в 2022 году ситуация ухудшилась, и рынок упал еще на 7,6% до 1,51 млн единиц; в 2023 году в Канаде было продано 1,69 млн автомобилей (+11,4%).

В марте 2024 года канадский авторынок показал рост, зафиксировав 16-й месяц роста подряд.

В том же месяце было продано 160 810 автомобилей (+8,1%), а в первом квартале – 405 072 автомобиля (+14%).

Toyota стала новым лидером в рейтинге брендов в первом квартале 2024 года.

Продажи новых автомобилей этой марки выросли на 36 % до 50 722 единиц, на втором месте – Ford (48 105 единиц, рост на 6,5 %), на третьем – Chevrolet (31 419 единиц, рост на 4,9 %).

Наибольший и наименьший рост продаж в топ-10 показали Subaru (+85,8%) и GMC (+0,7%) соответственно.

В разрезе типов автомобилей первое место по-прежнему занимает Ford F-Class, за ним следует Toyota RAV4.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*