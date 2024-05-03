Канадский авторынок остается сильным

После восьми лет впечатляющего роста подряд канадский авторынок в 2017 году преодолел отметку в 2 миллиона единиц, установив новый рекорд и войдя в десятку крупнейших авторынков мира.

Однако эти экстраординарные показатели продержались недолго:

В 2019 году продажи автомобилей показали падение (-3,7%), которое не закончилось и через год; в 2022 году ситуация ухудшилась, и рынок упал еще на 7,6% до 1,51 млн единиц; в 2023 году в Канаде было продано 1,69 млн автомобилей (+11,4%).

В марте 2024 года канадский авторынок показал рост, зафиксировав 16-й месяц роста подряд.

В том же месяце было продано 160 810 автомобилей (+8,1%), а в первом квартале – 405 072 автомобиля (+14%).

Toyota стала новым лидером в рейтинге брендов в первом квартале 2024 года.

Продажи новых автомобилей этой марки выросли на 36 % до 50 722 единиц, на втором месте – Ford (48 105 единиц, рост на 6,5 %), на третьем – Chevrolet (31 419 единиц, рост на 4,9 %).

Наибольший и наименьший рост продаж в топ-10 показали Subaru (+85,8%) и GMC (+0,7%) соответственно.

В разрезе типов автомобилей первое место по-прежнему занимает Ford F-Class, за ним следует Toyota RAV4.

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