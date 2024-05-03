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Мошенники не дремлют.

Предотвращение синтетического мошенничества в Канаде

Виктория Христова Май 3, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Предотвращение синтетического мошенничества в Канаде отключены 10 Просмотров

Компании EnStream и Socure работают вместе над интеграцией наборов данных EnStream в Sigma Synthetic, решение Socure по предотвращению синтетического мошенничества с использованием личных данных для канадского рынка.

 

Синтетическое мошенничество с идентификацией личности, при котором для создания фиктивной личности используются украденные, подделанные или сфабрикованные атрибуты, представляет собой серьезную проблему для финансовых учреждений, финтех-компаний и других предприятий.

Согласно исследованию компании Socure, к 2024 году этот вид мошенничества может привести к убыткам на американском рынке в размере до 5 миллиардов долларов США, а по оценкам Центра финансовых услуг Deloitte, к 2030 году убытки в США составят не менее 23 миллиардов долларов США. Распространенность этого вида мошенничества не ограничивается США, Канада также сталкивается с растущими рисками.

Мобильная аналитика EnStream в режиме реального времени с моделями машинного обучения расширяет возможности аутентификации Socure, добавляя важные мобильные функции в профили потребителей, что затрудняет мошенникам создание синтетических профилей или кражу реальных личных данных.

 

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