В Android-версии WhatsApp обнаружена ошибка, препятствующая передаче видео

Портал 9to5Google сообщает, что в американской социальной сети Reddit появились негативные комментарии и жалобы на программу обмена сообщениями WhatsApp из-за ошибки, блокирующей передачу видео.

Один из комментаторов сам подтвердил, что пока нераскрытый баг не позволяет передавать видео, снятое на смартфон.

То же самое касается некоторых роликов в социальной сети Instagram.

Другие ролики отправляются без проблем, и, судя по всему, ошибка воспроизводится не на всех смартфонах.

Баг появился после того, как WhatsApp для Android был обновлен до версии 2.24.9.34. 9

Google считает, что единственным решением на данный момент является откат к предыдущей версии программы обмена сообщениями, 2.24.8.85.

Разработчики WhatsApp пока никак не прокомментировали ситуацию.

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