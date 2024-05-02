Каждый день менеджер по маркетингу Esposito Норманд Шеннон вместе со своими сотрудниками просматривает список “Самых разыскиваемых”, включая снимки с камер наблюдения магазина, на которых запечатлены магазинные воры.

“У нас есть люди, которые воруют, потому что они бедствуют и у них нет денег”, – сказал Шеннон. “У нас есть люди, у которых нет денег, и они приходит сюда и крадут еду, и у нас есть третий тип людей, которые приходят сюда и много воруют”.

Число краж в продуктовых магазинах растет, и магазины ищут новые способы их пресечения.

Наиболее популярными товарами для кражи являются такие дорогостоящие товары, как вино, сыр и говядина.

“Многие люди просто крадутся тайком или убегают в спешке”, – сказала кассир Мэри Барретт. – Однажды я сказал что-то вроде “Эй!” и попытался остановить вора, но он просто прошмыгнул мимо меня.

Столкновение с ворами может быть опасным и нежелательным, поэтому некоторые продуктовые сети приняли меры, установив дополнительные меры безопасности в кассах самообслуживания или наклеив на мясо наклейки с защитой от кражи.

“Вы видите барьеры на выходах и специальные наклейки на продуктах”, – сказал профессор университета Далхаузи Сильвен Шарлебуа. “Я думаю, нам нужно более широко обсудить то, что на самом деле происходит сейчас”.

Шарлебуа сказал, что сети продуктовых магазинов и Канадский совет по розничной торговле должны опубликовать данные о количестве краж, чтобы потребители понимали, почему они сталкиваются с подобными мерами.

Хотя Шеннон понимает, что потребители борются с инфляцией, он собирается продолжать следить за ситуацией и надеется, что со временем цены и количество краж снизятся.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.