Air Canada отменяет изменения в политике выбора места

Air Canada временно отменила свое решение взимать новый сбор за выбор места для пассажиров, забронировавших билеты по самым низким тарифам.

В соответствии со старыми правилами, клиентам с тарифами, которые не предлагали бесплатный выбор места до регистрации, случайным образом назначалось место во время регистрации, с возможностью бесплатной замены этого места на другое доступное место.

Однако ранее в этом месяце некоторые клиенты Air Canada получили уведомления о том, что авиакомпания вскоре будет взимать плату с пассажиров по стандартным или базовым тарифам за смену автоматически назначенных им мест во время регистрации.

В аккаунте Facebook, принадлежащем турагенту из Онтарио Керри Берлинкетт (Kerry Berlinquette), опубликована фотография уведомления, которое она получила 18 апреля.

“Мы вводим новый процесс распределения мест по стандартным или базовым тарифам”, – говорится в уведомлении.

“Когда клиенты проходят регистрацию, наша система автоматически назначает бесплатное место для тех, кто не приобрел его заранее … Если они хотят сменить автоматически назначенное место, они могут легко сделать это за отдельную плату”.

Уведомление, в котором говорилось, что изменения вступят в силу 24 апреля, вызвало волну жалоб со стороны недовольных потребителей в Facebook, X и Reddit.

“Это отвратительно. Достаточно того, что вам пришлось бороться за место за 24 часа до вылета. Просто еще один жадный до денег человек”, – написал один из пользователей Facebook в комментарии к посту Berlinquette.

“Неприятно, когда традиционные авиакомпании ведут себя как бюджетные”, – написал пользователь Reddit 24 апреля. “Они отменили бесплатный провоз багажа, а теперь еще и возможность бесплатного выбора мест во время регистрации. Что будет дальше?”

После некоторой негативной реакции Air Canada опубликовала заявление на веб-сайте новостей авиационной отрасли Pax News, в котором разъясняется изменение политики.

“Что изменилось и соответствует нашим фирменным тарифам, так это то, что после бесплатного распределения мест при регистрации клиенты, которые теперь хотят пересесть на другое место, отличное от того, которое мы им назначили, должны будут заплатить ту же плату, которую они заплатили бы до регистрации,” авиакомпания написала в Pax News, в котором сообщила, что продолжит распределять места, чтобы гарантировать, что семьи, забронировавшие билеты на самолет, будут сидеть вместе бесплатно, в соответствии с канадскими правилами защиты авиапассажиров.

Однако к 26 апреля Air Canada приостановила введение нового сбора. “Мы приостановили нововведение по оперативным причинам “, – написал представитель, не назвавший своего имени, в электронном письме в CTVNews.ca в понедельник. “Мы сообщим о следующих наших шагах”.

Air Canada не первая канадская авиакомпания, которая взимает плату за выбор места после регистрации. Однако авиакомпании, которые взимают плату за выбор места, такие как Flair и Porter, как правило, являются бюджетными перевозчиками, которые предлагают более доступные базовые тарифы, чем флагманские авиакомпании Канады.

Единственным исключением является WestJet, второй по величине авиаперевозчик Канады после Air Canada, который также взимает плату за выбор места.

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