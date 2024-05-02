Жизнь в Канаде приводит индийских студентов к наркотикам

Как сообщает газета The Times of India, все большее число индийских студентов, приехавших в Канаду в поисках образования и работы, из-за финансовых проблем злоупотребляют наркотиками и алкоголем.

По данным издания, мечта о благополучной жизни в Канаде оказалась несбыточной для многих индийцев, получивших высшее образование. Причина тому – безработица в Северной Америке.

Усугубляющийся кризис безработицы привел многих индийских студентов к опасной спирали наркомании и алкоголизма.

По мнению экспертов, индийцы все чаще употребляют наркотики и галлюциногены, чтобы избежать финансового бремени, связанного с кредитами на образование, расходами на проживание в Канаде и безработицей.

За последние несколько месяцев было зафиксировано в среднем от пяти до восьми случаев чрезмерного употребления алкоголя и наркотиков в месяц. Молодые люди из обеспеченных семей также были названы проблемой.

По данным Канадского бюро международного образования, в настоящее время в Канаде обучается около 3 000 индийских студентов. Многие из них учатся в университетах и колледжах страны, а их ссуды составляют в среднем от 2 до 4 миллионов индийских рупий (~ 25-45 тысяч долларов).

Однако переход от студенческой жизни к корпоративной зачастую оказывается безрадостным. По мнению канадских экспертов, большинство студентов-выпускников с трудом находят работу в Канаде.

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