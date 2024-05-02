Сотрудник полиции Квебека, анонимно пожертвовавший почку, изменил жизнь школьного учителя

Сотрудник полиции на Южном побережье Монреаля принял самоотверженное решение, которое изменило жизнь школьного учителя, находящегося на диализе.

Джоанна Лав – школьная учительница из Квебека, у которой во время пандемии COVID-19 было диагностировано тяжелое заболевание почек.

Энни Девост – офицер полиции Лонгей, которая хотела кому-то помочь.

“Я хотел подарить кому-нибудь жизнь, поскольку у меня не было детей, мне не повезло”, – сказал Девост. “Я хотел вернуть жизнь, и это был мой способ сделать это”.

Девост сказала, что она была в отчаянии после потери матери. Она услышала по радио интервью с анонимным донором почки, которое вдохновило ее на то же самое.

В то же время Лав находилась на диализе в ожидании подходящего донора.

“Они сказали, что у меня тяжелое заболевание почек и мне потребуется пересадка”, – сказала она. “Мне сказали, что пройдет пять-шесть лет, и я подумала: “Хорошо, это то, что ты должен сделать, потому что у тебя есть семья, и это то, что я должна была сделать”.

Девост связалась с центром трансплантации в Квебеке и отправилась в MUHC на обследование, чтобы выяснить, подойдет ли она кому-нибудь.

После многочисленных анализов ей разрешили стать донором, но у нее было одно условие.

“Я не хочу, чтобы моя почка отправлялась в Галифакс или Ванкувер, я хочу, чтобы она осталась здесь, в Квебеке!” – сказала она.

Лав пришла в восторг, когда ей сказали, что найден подходящий донор, и была в шоке, когда узнала, что донором органа будет ее земляк, живой человек.

“Что за человек делает это?” – спросила она. “Это необыкновенный человек”.

В Квебеке около 10% трансплантируемых органов получают от живых доноров, что намного ниже среднего показателя по стране.

По словам доктора Ахсана Алама, почки живых доноров имеют гораздо более длительный срок жизни в ином организме.

Кроме того, человек может вести здоровый и активный образ жизни с одной почкой.

“Наша цель – убедиться, что, во-первых, они сами заинтересованы в том, чтобы стать живыми донорами, и мы не хотим, чтобы на них оказывалось какое-либо давление, принуждение или влияние при принятии решения”, – сказал Алам. “Во-вторых, они должны быть здоровы”.

Лав и Девост прооперировались в Королевской больнице Виктории, хотя и не знали, что каждая из них находится там.

Контакты запрещены, если только обе стороны не захотят встретиться.

Женщины написали друг другу письма, а затем встретились.

“Мы так долго обнимались”, – сказала Лав. “У нас возникла мгновенная связь друг с другом”.

“Я была так счастлива за нее, за ее детей, за ее мужа”, – сказала Девост.

Девост сказала, что, поделившись своей историей, она надеется вдохновить других на пожертвования.

“Моя мама гордилась бы мной. Я знаю”, – сказала она.

“Благодаря ей моя жизнь полностью изменилась”, – сказала Лав.

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