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Женевьев Барон назначена главой Sante Québec

Виктория Христова Май 2, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Женевьев Барон назначена главой Sante Québec отключены 11 Просмотров

Бывший президент и исполнительный директор Baron Group Sante Женевьев Барон назначена главой правительственной корпорации Sante Québec.

 

Министр здравоохранения и социальных служб Кристиан Дюбе сделал это заявление в понедельник днем в Квебеке.

Барон, которая больше не участвует в семейном бизнесе, была назначена на этот пост на трехлетний срок.

“Я пришла сегодня с другим взглядом на нашу систему здравоохранения и хочу внести свой вклад в развитие инновационного подхода и видения”, – сказала она. “Я сосредоточен на доступности медицины. Эта мотивация является частью более масштабной цели, которая заключается в повышении доверия жителей Квебека к системе здравоохранения”.

Дюбе также объявил о назначении Фредерика Абергеля исполнительным вице-президентом по операциям и преобразованиям.

Абергель был президентом и генеральным директором Госпитального центра университета Монреаля (CHUM) с 2023 года.

“Если мы хотим добиться других результатов, мы должны думать и действовать по-другому. Мисс Барон и мистер Абергель – это взаимодополняющий управленческий дуэт, который нужен квебекцам”, – сказал министр.

Квебекское агентство Santé Québec было создано в соответствии с законопроектом № 15, принятым законодательным собранием Квебека в декабре прошлого года.

Глава Santé Québec станет главой всей сети здравоохранения, и ее основной задачей будет координация и оценка деятельности нового агентства по предоставлению медицинских и социальных услуг населению провинции.

Барон также будет отвечать за обеспечение доступности финансовых и информационных ресурсов Sante Québec. Она будет зарабатывать 652 050 долларов в год в течение первых двух лет своего мандата.

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