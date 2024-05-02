Квебек объявляет о выделении 59,5 миллионов долларов на защиту карибу

Министр окружающей среды Квебека Бенуа Шаре объявил о планах инвестировать 59,5 миллионов долларов в реализацию проектов по защите карибу, которым сильно мешает деятельность человека, и начинает региональные консультации в Шарлевуа и Гаспези. Однако, по словам его федерального коллеги, этих мер недостаточно.

Федеральный министр окружающей среды Стивен Гильбо ожидал, что правительство Лего представит свою стратегию защиты карибу к 1 мая. Не сумев представить стратегию для провинций, Шаре выбрал то, что он назвал “масштабными” и “историческими” мерами, направленными на определенные регионы. Но во вторник на пресс-конференции в Сент-Агат-де-Мон он рассказал немного подробностей о мерах.

Вот как министр описал “приблизительную разбивку” инвестиций в размере почти 60 миллионов долларов. “В этом году на мониторинг численности популяции будет выделено 7,5 миллионов долларов”, и “в этом году будет предложено выделить 7 миллионов долларов на восстановление среды обитания. В общей сложности 60 миллионов долларов будут разделены поровну между двумя министерствами”, – кратко пояснил он, имея в виду Министерство природных ресурсов и лесного хозяйства.

В пресс-релизе правительства говорится, что “для двух территорий, на которые направлены региональные проекты, предусмотрено юридическое определение мест обитания диких животных, находящихся под угрозой исчезновения или уязвимых видов, в соответствии с Законом о сохранении и развитии дикой природы”.

Правительство Квебека также намерено расширить заповедник биоразнообразия Карибу-Форестье-де-Мануан-Маникуаган (около 4826 км2). Представленные во вторник меры касаются трех из 13 популяций карибу в провинции. В пресс-релизе федеральный министр Стивен Гильбо выразил обеспокоенность по поводу дальнейших задержек с публикацией “стратегии правительства Квебека в отношении карибу”.

Он отметил, что в презентации Квебека “не хватает нескольких ключевых элементов”, включая обязательства правительства снизить уровень беспокойства в местах обитания карибу, “чтобы по крайней мере 65 процентов территории каждой популяции карибу оставалось нетронутым”. Гильбо раскритиковал тот факт, что “в решении ничего не говорится об остальных популяциях карибу”, и написал, что необходимы дополнительные меры для обеспечения выживания этих видов.

Во вторник Шаре указал, что, по мнению его правительства, “канадское правительство не должно вмешиваться в этот вопрос” и что его правительство “контролирует эту юрисдикцию”. Он добавил, что “федеральное правительство достигло договоренностей с другими провинциями”, но Квебек “идет гораздо дальше, чем другие провинции, не только с точки зрения самих мер, но и с точки зрения бюджетов”.

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