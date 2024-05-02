Опрос Banque BMO : многие канадцы все еще будут ждать, прежде чем покупать недвижимость

Согласно новому опросу, большинство канадцев, стремящихся купить дом, говорят, что отложат свои планы на следующий год или позже, ожидая снижения процентных ставок.

Банк Монреаля (BMO) утверждает, что 72% респондентов, надеющихся купить дом, будут ждать снижения стоимости заимствований, что на 4% больше, чем в прошлогоднем опросе.

Ожидается, что Банк Канады начнет снижать ключевую ставку во втором полугодии, что, по мнению Роберта Кавчича, старшего экономиста BMO Capital Markets, должно усилить активность на рынке жилья

Согласно опросу BMO, другие финансовые проблемы, такие как инфляция и высокая стоимость жизни, также мешают многим людям покупать дома в этом году.

Опрос 2500 респондентов был проведен Ipsos с 28 февраля по 18 марта.

В то время как 62% респондентов считают, что стать владельцем дома-одно из их величайших стремлений в жизни, более половины считают, что это недостижимо из-за финансовых трудностей и экономических условий.

Опрос также показывает, что 85 % респондентов заявляют, что добиваются реального финансового прогресса в приобретении своего первого дома, но сталкиваются с финансовым беспокойством.

Среди основных проблем – непредвиденные расходы, климатические соображения, такие как лесные пожары, и высокие затраты на домовладение.

По словам Хасана Пирнии, руководителя отдела жилищного кредитования и финансовых продуктов BMO, несмотря на экономические и коммерческие проблемы, многие молодые канадцы готовятся купить дом и впервые выйти на рынок недвижимости.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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