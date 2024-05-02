Женщина погибла, но не при пожаре в доме в Монреале

По данным полиции Монреаля (SPVM), 42-летняя женщина была убита до того, как ее тело было найдено во время пожара в монреальском районе Пуэнт-о-Трамбле во вторник.

“На теле жертвы были обнаружены следы насилия”, – сказал Жан-Пьер Брабант, представитель полиции Монреаля.

Первоначально в 19:00 в службу 911 поступил звонок о пожаре на Версаль-стрит, недалеко от Форсайт-стрит.

Женщина без сознания была обнаружена сотрудниками службы экстренного реагирования, и ее смерть была констатирована на месте.

“Еще одна женщина была найдена с незначительными травмами. Она была доставлена в больницу”, – сказал Брабант. “На данный момент мы считаем ее важным свидетелем”.

Он отмечает, что полицейские все еще работают над установлением ее личности.

На месте пожара по-прежнему установлены периметр безопасности и командный пункт.

Это убийство считается девятым за год, произошедшим на территории SPVM.

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