Пожарные по тревоге эвакуировали монреальский дом для женщин из группы риска

Около 150 монреальских пожарных потушили пожар в доме для женщин из группы риска в районе Роузмонт-Ла-Петит-Патри.

Пожар вспыхнул незадолго до 9 часов утра в Доме Маргерит, некоммерческой организации, которая предоставляет постоянное и временное жилье женщинам из группы риска.

В здании на углу улиц Бельшасс и Ланаудьер проводился ремонт, и в настоящее время 37 женщин находятся под опекой Красного Креста.

Первым побуждением одной женщины было спасти своего кота Чарли.

“Сначала я запаниковал, потому что не могла его найти, но, к счастью, он нашелся”, – сказала Мика Мерисье.

Один пожарный был доставлен в больницу после травмы лодыжки.

Некоторые жители проснулись от воя пожарной сигнализации.

“Сотрудники проснулись, все немедленно поднялись и быстро вышли из здания”, – рассказала жительница Асима Бенабделлах.

К середине утра огонь распространился на второй этаж, а затем на крышу.

В настоящее время проводится расследование, чтобы установить причину возгорания, которое началось на первом этаже.

По данным пожарной службы, в настоящее время здание непригодно для проживания.

Дом Marguerite помогает женщинам уже более 45 лет.

“Они очень добрые, дают советы и очень помогают нам”, – говорит Меризье.

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