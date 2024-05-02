Пожарные по тревоге эвакуировали монреальский дом для женщин из группы риска

Пожар вспыхнул незадолго до 9 часов утра в Доме Маргерит, некоммерческой организации, которая предоставляет постоянное и временное жилье женщинам из группы риска.
В здании на углу улиц Бельшасс и Ланаудьер проводился ремонт, и в настоящее время 37 женщин находятся под опекой Красного Креста.
Первым побуждением одной женщины было спасти своего кота Чарли.
“Сначала я запаниковал, потому что не могла его найти, но, к счастью, он нашелся”, – сказала Мика Мерисье.
Один пожарный был доставлен в больницу после травмы лодыжки.
Некоторые жители проснулись от воя пожарной сигнализации.
“Сотрудники проснулись, все немедленно поднялись и быстро вышли из здания”, – рассказала жительница Асима Бенабделлах.
К середине утра огонь распространился на второй этаж, а затем на крышу.
В настоящее время проводится расследование, чтобы установить причину возгорания, которое началось на первом этаже.
По данным пожарной службы, в настоящее время здание непригодно для проживания.
Дом Marguerite помогает женщинам уже более 45 лет.
“Они очень добрые, дают советы и очень помогают нам”, – говорит Меризье.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.