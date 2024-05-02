Тарифы на проезд в Монреале повышаются

Пассажиры, обратите внимание: региональное управление транзитных перевозок Монреаля, ATM, с 1 июля меняет структуру тарифов. Цены повышаются в среднем на 3%.

Стоимость месячных абонементов повышается:

Зона A (остров Монреаль): на 100 долларов, вместо 97 долларов

Зона AB (от Монреаля до Лаваля или Лонгейля): на 160 долларов, вместо 155 долларов

Зона ABC (от Монреаля до Северного и Южного побережья): 196 долларов по сравнению со 190 долларами

Зона ABCD (включает районы за пределами территории ARTM): 271 доллар по сравнению с 263 долларами

Стоимость разового проездного на автобус или метро до острова Монреаль останется прежней – 3,75 доллара. Однако стоимость пакета из 10 билетов подорожает на 75 центов до 33,25 долларов.

Единый тариф на проезд в зонах AB, ABC и ABCD подорожает на 25 центов каждая, до 4,75, 7 и 9,50 долларов соответственно.

Ежемесячные проездные билеты по льготному тарифу также подорожают. С 1 июля зона A будет стоить 60 долларов, зона B – 96 долларов, зона ABC – 118 долларов и зона ABCD – 163 доллара.

Это увеличение связано с дефицитом транспортных компаний по всей провинции, включая дефицит, оцениваемый в 561 миллион долларов в столичном регионе Монреаль.

“Общественный транспорт сталкивается с серьезными проблемами финансирования, и, несмотря на это, ежегодное обновление тарифов является ответственным и направлено на защиту доступа к различным услугам для всего населения”, – сказал генеральный директор ARTM Бенуа Жандрон.

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