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Новости TikTok может работать в США, если сменит владельца, считает сенатор
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ТикТок - быть или не быть?

TikTok может работать в США, если сменит владельца, считает сенатор

Виктория Христова Май 1, 2024 Новости, Новости Америки Комментарии к записи TikTok может работать в США, если сменит владельца, считает сенатор отключены 1 Просмотров

По данным Reuters, председатель комитета по разведке Сената США Марк Уорнер, выступая 23 апреля перед законодателями, выразил надежду, что социальная сеть TikTok сменит владельца и продолжит работу в США.

 

Уорнер защищал законопроект, который даст китайскому владельцу TikTok ByteDance около девяти месяцев на то, чтобы продать свои американские активы или столкнуться с запретом.

Он сказал, что законодатели знают, что приложением для просмотра коротких видео пользуются 170 миллионов американцев, и оно особенно популярно среди молодежи.

«Я надеюсь, что TikTok продолжит работу под руководством новых владельцев, американских или нет, из Великобритании, Канады, Бразилии и Франции. Он не должен больше контролироваться враждебными силами», – сказал Уорнер.

Лидеры республиканской партии в палате представителей пытаются принять закон, который вынудил бы китайских владельцев TikTok продать платформу или столкнуться с запретом приложения в США. Это происходит даже после того, как бывший президент Дональд Трамп высказался против такого шага.

Согласно проекту, TikTok должен быть удален из магазинов приложений в США к 30 сентября, если его материнская компания ByteDance, базирующаяся в Пекине, не продаст свою долю.

 

 

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