Индия расстроена заявлениями сикхских сепаратистов в Канаде

Заместитель Верховного комиссара Канады получил протест от Министерства иностранных дел Индии в связи с сепаратистскими лозунгами на мероприятии, которое посетил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Газета цитирует официальное заявление министерства: “Правительство Индии выразило глубокую озабоченность и решительный протест в связи с тем, что подобная тревожная деятельность была оставлена без контроля на месте проведения мероприятия”.

Министерство иностранных дел заявило, что эта акция еще раз продемонстрировала, что Канада предоставила политическое пространство для сепаратизма, экстремизма и насилия.

Подобные лозунги не только негативно сказываются на отношениях Индии и Канады, но и создают в Канаде атмосферу насилия и преступности, что вредит канадскому народу”.

Напомним, между Индией и Канадой разгорелся дипломатический скандал.

Оттава обвинила Нью-Дели в организации убийства лидера сикхских сепаратистов, проживающего в Канаде.

Оттава выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата.

В ответ Индия сняла дипломатический иммунитет и выслала 41 канадского дипломата и членов их семей.

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