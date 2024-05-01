Индия расстроена заявлениями сикхских сепаратистов в Канаде

Газета цитирует официальное заявление министерства: “Правительство Индии выразило глубокую озабоченность и решительный протест в связи с тем, что подобная тревожная деятельность была оставлена без контроля на месте проведения мероприятия”.
Министерство иностранных дел заявило, что эта акция еще раз продемонстрировала, что Канада предоставила политическое пространство для сепаратизма, экстремизма и насилия.
Подобные лозунги не только негативно сказываются на отношениях Индии и Канады, но и создают в Канаде атмосферу насилия и преступности, что вредит канадскому народу”.
Напомним, между Индией и Канадой разгорелся дипломатический скандал.
Оттава обвинила Нью-Дели в организации убийства лидера сикхских сепаратистов, проживающего в Канаде.
Оттава выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата.
В ответ Индия сняла дипломатический иммунитет и выслала 41 канадского дипломата и членов их семей.
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