Канадские производители биотоплива приветствуют государственные субсидии

Дэвид Шик, вице-президент Канадской ассоциации производителей топлива, заявил: “Мы рады, что бюджет был принят”.
Федеральное правительство Канады выделило 1,27 миллиарда канадских долларов на строительство нового предприятия по производству биотоплива.
Финансирование было предоставлено Канадским инфраструктурным банком и Фондом чистого топлива.
Также планируется создать ежегодный фонд производства биотоплива в размере 500 млн канадских долларов.
Канал отмечает, что в 2023 году Канада импортирует из США 1,76 млрд литров биоэтанола, что на 40 % больше, чем в 2022 году.
По сравнению с соседними США, где Закон о снижении инфляции дал значительные преимущества производителям “чистого” топлива, меры правительства несколько выравнивают условия для производителей биотоплива.
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