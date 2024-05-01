Канадские производители биотоплива приветствуют государственные субсидии

Канадские производители биотоплива приветствуют финансовую поддержку со стороны правительства Канады.

Дэвид Шик, вице-президент Канадской ассоциации производителей топлива, заявил: “Мы рады, что бюджет был принят”.

Федеральное правительство Канады выделило 1,27 миллиарда канадских долларов на строительство нового предприятия по производству биотоплива.

Финансирование было предоставлено Канадским инфраструктурным банком и Фондом чистого топлива.

Также планируется создать ежегодный фонд производства биотоплива в размере 500 млн канадских долларов.

Канал отмечает, что в 2023 году Канада импортирует из США 1,76 млрд литров биоэтанола, что на 40 % больше, чем в 2022 году.

По сравнению с соседними США, где Закон о снижении инфляции дал значительные преимущества производителям “чистого” топлива, меры правительства несколько выравнивают условия для производителей биотоплива.

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