Недвижимость в Монреале: увеличение продаж дорогих домов от 1 млн и дороже

В этом году в Монреале увеличилось количество домов стоимостью более миллиона долларов. Однако, по словам эксперта, это явление будет широко распространено по всей провинции.





Эта ситуация может быть объяснена снижением процентных ставок на тех же условиях на этом рынке.

«В прошлом году у нас были процентные ставки на срок от 3 до 5 лет, которые составляли около 6,5%. В этом году мы начали с 5% на те же сроки. Достаточно было сказать, что ставки не будут расти, чтобы воссоздать значительную активность покупателей в этой ценовой нише», – объяснил Жорж Бардаги, лицензированный брокер по недвижимости и основатель команды Bardagi RE/MAX.

Это явление также можно было бы наблюдать в остальной части провинции.

“Конечно, в Монреале, где цены немного дороже 1 миллион-это большие деньги для многих.

Дома стоимостью более миллиона долларов по-прежнему остаются предметом роскоши на большинстве рынков провинции.

«Опять же, это зависит от рынков, если мы посмотрим на центральные районы Монреаля, мы обнаружим, что 1млн это средняя цена за дом на одну семью. Если мы посмотрим на пригороды или города в регионе, это предмет роскоши»,-пояснил он.

Рынок недвижимости оставался очень активным, особенно в марте, в то время как рынок вторичного жилья, например шале, доходные дома, также может стать активным в апреле- мае.

«В прошлом году вторичные дома и складские помещения находились в значительном спаде активности», – сказал г-н Бардаги.

«В этом году мы думаем, что есть надежда, особенно для загородных домов и плексов для оживление продаж. Но она все еще неоднозначна, если ставка останется 5%.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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