Канада запускает производство кроссовок из пищевых отходов

Компания Hellmann’s Canada, принадлежащая Unilever и являющаяся крупнейшим канадским брендом майонеза, в сотрудничестве с итальянским модным брендом ID.Eight выпустила лимитированную коллекцию кроссовок, сделанных из пищевых отходов.

Производитель утверждает, что грибы, кукуруза, яблоки и виноград – это не только еда, но и материал, который можно использовать для производства обуви. Специалисты бренда ссылаются на статистику, согласно которой канадские домохозяйства ежегодно тратят 1 352 канадских доллара на выброшенные продукты.

Согласно одному из исследований, 58 % всей еды в Канаде выбрасывается или пропадает зря, из которых 32 % можно было бы перенаправить на помощь обществу.

Цель кампании – привлечь внимание к проблеме пищевых отходов в Канаде и способствовать осознанному потреблению среди канадцев, столкнувшихся с кризисом стоимости жизни.ID.Eight использует пищевые отходы из яблок, кукурузы и винограда для производства веганских, экологически чистых тренеров. Компания утверждает, что так оно и есть. Борьба с пищевыми отходами должна быть экологическим и социальным приоритетом, считает Хелльманс.

В последнее время компания Unilever подверглась нападкам со стороны защитников окружающей среды. Компания Unilever, давно считающаяся лидером в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG), на прошлой неделе объявила, что откажется или смягчит некоторые из своих климатических и социальных целей из-за растущего давления со стороны акционеров, требующих придерживаться финансово-ориентированного подхода.

Ранее Unilever обязалась достичь нулевого уровня выбросов к 2039 году. Однако генеральный директор Хайн Шумахер заявил, что сейчас компания пересматривает некоторые из своих целей. В частности, компания решила отложить достижение цели сделать 100 % используемой пластиковой упаковки пригодной для повторного использования, переработки или компостирования.

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