McGill попытается снизить напряженность в отношениях с протестующими, прежде чем обращаться в полицию

Монреальский университет Макгилл заявляет, что предпримет усилия по снижению напряженности в отношениях с протестующими в лагере, который был разбит на территории кампуса пропалестинскими активистами, прежде чем обращаться за помощью в полицию.

В сообщении, поступившем из университета поздно вечером в понедельник, предупреждается, что, если ситуация будет развиваться дальше, “выходя за рамки университетских протоколов”, у него будет “обязанность запросить поддержку полиции, чтобы защитить здоровье и безопасность всех, кто находится на территории”.

Десятки палаток были разбиты на лужайке кампуса McGill в центре города, и активисты заявляют, что не намерены их демонтировать до тех пор, пока McGill, а также Университет Конкордия не откажутся от всех компаний, которые, по их утверждению, “наживаются на геноциде”.

Макгилл заявил, что многие из активистов, если не большинство, не являются членами университетского сообщества. При этом они распространяют видео, на котором некоторые из этих людей используют “недвусмысленно антисемитские выражения и ведут себя запугивающе”.

Дальнейших подробностей не приводится.

Пропалестинские протестующие также разбили палаточный лагерь в кампусе Пойнт-Грей Университета Британской Колумбии, а Университет Торонто и Университет Оттавы предупредили, что создание палаточных городков на территории кампуса недопустимо.

Акции протеста, которые проходят непосредственно перед окончанием выпускных экзаменов в Макгилле во вторник, последовали за волной аналогичных протестов в кампусах Соединенных Штатов, связанных с войной между Израилем и Хамасом.

Члены лагеря также потребовали от McGill отказаться от израильских компаний, которые, по их словам, “причастны к оккупации Палестины”.

Они также хотят, чтобы университет разорвал академические связи с израильскими учебными заведениями.

Представители UBC говорят, что следят за ситуацией и напоминают протестующим о необходимости следовать политике университета и закону при проведении акций протеста.

Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби говорит, что студенческие лидеры и администрация должны сбалансировать необходимость свободы слова в кампусе с необходимостью создания безопасных пространств, особенно для еврейских студентов в то время, когда они нуждаются в дополнительной поддержке, чтобы чувствовать себя в безопасности.

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