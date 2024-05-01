Американские экоактивисты используют молодежь для решения проблемы изменения климата

27 апреля юридическая организация Our Children’s Trust (OCT), базирующаяся в штате Орегон, начала судебный процесс в США от имени детей по вопросу изменения климата.

За 10 лет с момента своего основания OCT оказывает юридические услуги молодым людям, чтобы “обеспечить их законное право на безопасный климат”; OCT подала множество исков во всех 50 штатах США, а также участвует в судебных процессах в Канаде, Мексике, Пакистане, Индии и Уганде.

Молодые люди делают именно то, чему их учили старшие. Когда они видят ошибку, они предпринимают действия, чтобы ее исправить”, – сказал Мэтт Сантос, со-секретарь и юрисконсульт OCT, на митинге перед Белым домом. Протестующие призвали президента Байдена встать на их сторону в деле “Джулиана против США” – иске, в котором, по данным OCT, истцами выступают 21 молодой американец, обеспокоенный тем, что правительство нарушает их конституционные права на жизнь, свободу и собственность.

В иске утверждается, что правительство США на протяжении десятилетий является соучастником глобального потепления, при этом полностью осознавая разрушительные последствия изменения климата. Судебный процесс длится с 2015 года. Дело находится на рассмотрении в 9-м окружном апелляционном суде. Молодые люди призывают к ограничению добычи, транспортировки и сжигания ископаемого топлива.

За несколько дней до митинга перед Белым домом сенатор от штата Массачусетс Эд Марки, один из первоначальных сторонников “Зеленого нового курса”, выпустил видеоролик с участием Дос Сантоса и нескольких истцов. Сенатор Дос Сантос похвалил детей за то, что они “дали отпор предыдущему поколению, которое вызвало загрязнение и создало эту проблему”.

Количество исков, поданных группой, продолжает расти. Все они имеют одинаковую форму. Горстка молодых людей утверждает, что федеральные власти или власти штатов наносят ущерб их будущему, используя ископаемое топливо.

Самое успешное дело – Held v Montana, решение по которому было принято в 2023 году. Первый окружной суд штата Монтана отменил несколько законов штата, пропагандирующих ископаемое топливо, и согласился с тем, что отмененные законы нанесли вред молодым истцам.

OCT активно набирает и привлекает к своей юридической деятельности детей в возрасте от 8 до 18 лет. Представитель генерального прокурора Монтаны Чейз Шойер заявил, что “OCT использует детей в качестве политического прикрытия и эксплуатирует их по вполне законным причинам для достижения своей цели – предотвращения ответственного развития энергетики в Монтане и по всей стране”. Прокурор штата Остин Кнудсен возглавил защиту энергетической политики штата в деле “Хельд против Монтаны”.

Не имея возможности проводить свою политику обычными средствами, они пытаются использовать суды, чтобы подавить волю народа и навязать свою радикальную программу борьбы с изменением климата”.

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