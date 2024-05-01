Тело канадца, погибшего на Кубе, случайно отправлено в Россию

Тело канадца, погибшего на Кубе, было случайно отправлено в Россию.

“Тело близкого человека, погибшего во время отдыха на Кубе, было возвращено в Канаду после того, как его по ошибке отправили в Россию, подтвердила CTV News семья из Монреаля”, – говорится в сообщении.

В то же время семья сообщила, что вместо тела их близкого в Канаду для опознания было отправлено тело гражданина России.

По данным Министерства иностранных дел Канады, с семьей работают консульские службы.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья уже принес извинения канадской стороне.

Речь идет о гражданине Канады Фарадже Аллахе Джаржуле, который скончался на курорте Варадеро 22 марта в возрасте 68 лет.

Причиной смерти стала остановка сердца.

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