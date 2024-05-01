Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Тело канадца, погибшего на Кубе, случайно отправлено в Россию
Куба

Тело канадца, погибшего на Кубе, случайно отправлено в Россию

Степан Артемьевский Май 1, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Тело канадца, погибшего на Кубе, случайно отправлено в Россию отключены 4 Просмотров

Тело канадца, погибшего на Кубе, было случайно отправлено в Россию.

 

“Тело близкого человека, погибшего во время отдыха на Кубе, было возвращено в Канаду после того, как его по ошибке отправили в Россию, подтвердила CTV News семья из Монреаля”, – говорится в сообщении.

В то же время семья сообщила, что вместо тела их близкого в Канаду для опознания было отправлено тело гражданина России.

По данным Министерства иностранных дел Канады, с семьей работают консульские службы.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья уже принес извинения канадской стороне.

Речь идет о гражданине Канады Фарадже Аллахе Джаржуле, который скончался на курорте Варадеро 22 марта в возрасте 68 лет.

Причиной смерти стала остановка сердца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*