Проект “Один пояс – один путь” не пускает канадских фермеров в Китай

Прогресс проекта “Один пояс – один путь” привел к тому, что черноморский горох и лен вытеснили канадскую сельскохозяйственную продукцию с китайского рынка.

Китай запустил проект в 2013 году, пообещав возродить древний Шелковый путь и расширить торговлю с Европой, Азией и Африкой. По мнению канадских сельскохозяйственных аналитиков, проект “Один пояс – один путь” угрожает канадскому экспорту, поскольку создает новые торговые маршруты для одного из крупнейших покупателей Канады.

Проект “Один пояс – один путь” сталкивается с многочисленными трудностями и задержками. В докладе Института Лоуи, австралийского аналитического центра, говорится, что “существует огромный разрыв между тем, что Пекин обещал, и тем, что он уже выполнил”.

В Юго-Восточной Азии разрыв между китайскими обещаниями и реальными достижениями составляет более 50 миллиардов долларов США. В то же время китайские инвестиции внесли значительный вклад в развитие региона. Китай инвестировал 29,63 миллиарда долларов США.

Китай участвует в 24 из 34 инфраструктурных мегапроектов региона стоимостью более 1 миллиарда долларов США. Китай, безусловно, является крупнейшим участником финансирования инфраструктуры”, – говорится в отчете. В список вошли 14 энергетических проектов, семь железных дорог, аэропорты, мосты и порты. Многие другие подписанные проекты были отменены, сокращены или будут отменены. Количество новых проектов сокращается.

Похоже, мы теряем долю рынка по многим направлениям. Отчасти это объясняется тем, чего “Один пояс – один путь” добился на сегодняшний день”, – говорит Марлен Берш, управляющий партнер Mercantile Consulting Ventures. Проект позволил наладить торговлю по различным маршрутам, – добавляет эксперт.

Если Китай выполнит все свои обязательства в рамках проектной инициативы, торговый прогресс может быть еще более значительным”. В докладе Института Лоуи отсутствие прогресса объясняется пандемией COVID-19.

В 2020 году Министерство иностранных дел Китая объявило, что 20 % проектов Нового Шелкового пути были “серьезно затронуты” пандемией.

Китай в основном реализует инфраструктурные проекты, которые часто откладываются. Предпочтение, отдаваемое Китаем огромным проектам, усиливает риск. По некоторым оценкам, девять из десяти гигантских проектов выходят за рамки установленных графиков и бюджетов.

Однако Китай, похоже, учится на своих ошибках, переходя от гигантских проектов к более мелким и решая некоторые другие проблемы, говорится в докладе.

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