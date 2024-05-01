Инвестиции в канадскую индустрию электромобилей достигли 46 млрд канадских долларов

После сделки с компанией Honda, которая вложила 15 млрд канадских долларов в проекты по производству электромобилей в Канаде, общий объем инвестиций в отрасль превысил 46 млрд канадских долларов.

В статье перечислены крупнейшие инвестиции в индустрию электромобилей в Канаде.

Так, в марте 2022 года Sterantis NV и LG Energy Solutions объявили о намерении вложить более 5 млрд канадских долларов в строительство завода по производству литий-ионных аккумуляторов в Виндзоре, Онтарио. Федеральное и провинциальное правительства Канады обязались предоставить льготы на сумму до 15 миллиардов канадских долларов.

Volkswagen инвестирует 7 миллиардов канадских долларов в завод по производству аккумуляторов, который будет построен в Сент-Томасе, Онтарио, и будет выпускать аккумуляторы для одного миллиона автомобилей в год. Федеральное правительство Канады вложит 2,8 миллиарда канадских долларов в виде налоговых льгот, а правительство Онтарио – 16,3 миллиарда канадских долларов.

Завод по производству аккумуляторов шведской компании Northvolt AB также планируется построить недалеко от Монреаля. Стоимость проекта оценивается в 7 млрд канадских долларов, при этом Канада выделит 1,34 млрд канадских долларов на строительство и производство и еще 2,9 млрд канадских долларов на обеспечение контрактов.

Наконец, Ford Motor Company объявила о проекте по переработке аккумуляторов в Квебеке в сотрудничестве с южнокорейскими компаниями EcoProBM и SK On. Стоимость проекта составляет 1,2 млрд канадских долларов, а канадский вклад – 644 млн канадских долларов.

Еще 1,8 млрд канадских долларов будет инвестировано в реконструкцию завода Ford в Оквилле, Онтарио, который, как ожидается, начнет сборку электромобилей с 2027 года.

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