Для 76% канадцев, не имеющих собственной недвижимости, покупка дома кажется недостижимой мечтой

Согласно недавнему опросу CIBC, большинство из них (56%) продолжают мечтать о приобретении жилья. Однако только 28% из них в настоящее время копят на первоначальный взнос.

Основной причиной отсутствия сбережений для первоначального взноса является неспособность, а не нежелание. Неспособность накопить достаточно денег была названа одним из главных препятствий на пути к приобретению жилья — так ответили 63% опрошенных. Кроме того, 70% респондентов считают, что завышенные цены на жильё являются самым серьёзным препятствием.

Карисса Лукрециано, вице-президент CIBC по финансовому планированию и консультированию, отмечает, что доступность жилья является проблемой по всей стране. Многие канадцы нуждаются в советах о том, как осуществить свою мечту о приобретении дома. Около 80% опрошенных заявили, что им нужен совет, который помог бы им ориентироваться на рынке.

Чуть более половины владельцев ипотеки с плавающей процентной ставкой (51%) говорят, что они стали меньше тратить на повседневные нужды, чтобы управлять своими ипотечными платежами. 21% из них быстрее выплачивают ипотеку единовременными платежами.

Что касается держателей ипотеки с фиксированной ставкой, то они готовятся к продлению ипотеки в ближайшие годы. Около 45% ожидают сокращения ежедневных расходов, а 34% планируют поискать лучшие варианты.

Кроме того, 48% канадцев рассматривают возможность переезда за пределы крупного города, чтобы получать больше за свои деньги. Только 26% из них сказали, что они бы рассмотрели возможность покупки дома, чтобы позволить себе собственное жильё.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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