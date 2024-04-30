Квебек рассматривает новый законопроект по увеличению франкоязычного контента на ТВ

Жители Квебека вскоре смогут увидеть больше отечественного контента на стриминговых сервисах, таких как Netflix и Disney+.

Правительство провинции объявило, что планирует в течение следующего года внести новый законопроект, который заставит гигантов онлайн-стриминга добавлять на свои платформы больше медиа, созданных в Квебеке. Это была одна из девяти мер, обнародованных в воскресенье в рамках плана провинции потратить 603 миллиона долларов в течение пяти лет на защиту французского языка в Квебеке.

Министр культуры Матье Лакомб не сообщил подробностей о том, что будет содержаться в законопроекте.

“Мы работаем над этим”, – сказал он журналистам на пресс-конференции в Монреале. “Цель состоит в том, чтобы убедиться, что при подключении к таким платформам в Интернете, как Netflix, Disney, пользователям здесь, в Квебеке, будет проще получать доступ к квебекскому контенту, чего сейчас нет”.

Новое финансирование будет направлено на реализацию девяти приоритетных задач, намеченных правительством для повышения статуса французского языка. Более половины средств — 320 миллионов долларов — будут направлены на обеспечение того, чтобы временные международные работники говорили по-французски и изучали его. После иммиграции культура может получить вторую по величине долю финансирования – 187,3 миллиона долларов.

Министерству культуры и коммуникаций и Министерству международных отношений и по делам франкоязычных стран будет поручено повысить доступность франкоязычной культуры Квебека на цифровых платформах. Согласно плану действий, обнародованному в воскресенье, оба министерства будут отвечать за обеспечение “лидерства и развитие международных партнерств для обеспечения разнообразия контента франкоязычной культуры на цифровых платформах”.

Неясно, как Квебек намерен заставить стриминговых гигантов продвигать контент местного производства на своих сервисах. В плане действий упоминается, что это будет способствовать развитию международных партнерств и что “правительство намерено использовать все имеющиеся в его распоряжении рычаги для повышения авторитета франкоязычной культуры Квебека”.

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