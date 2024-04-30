Знаменитый ресторан на девятом этаже Eaton Centre откроется в мае

Когда-то на девятом этаже бывшего универмага Eaton был прекрасный ресторан. Он закрылся 25 лет назад, но многие в Монреале до сих пор говорят о нем. Скоро он снова откроется для посетителей.

Когда леди Итон в 1931 году заказала это помещение, она хотела, чтобы покупатели посещали роскошные обеденные залы, созданные в стиле трансатлантических лайнеров.

Архитектор Жак Карлу превратил это помещение в храм в стиле ар-деко, включая фрески, созданные его женой Наташей.

“Чувствуется, что в проект были вложены значительные средства”, – сказал архитектор Жорж Дроле. “В дизайн, мебель, посуду и столовое серебро, которые он выбирал, были вложены значительные средства. По-видимому, он даже консультировался по поводу униформы персонала”.

В течение многих лет ресторан был местом проведения торжественных мероприятий, но к моменту его закрытия в 1999 году он был в плачевном состоянии.

Задачей Дроле было вернуть ему первоначальную красоту.

“Должен сказать, что для меня очень важно показать все его пеликолепие, и это был непростой процесс”, – сказал он.

Любой проект реконструкции сопряжен с бюрократическими проволочками, но поскольку здание является объектом культурного наследия, препятствий было еще больше.

Материалы, которые использовались, включая мрамор и полированный металл 1930-х годов, на сегодняшний день уже недоступны.

Персиковый цвет стен также был пережитком 1980-х годов.

“Итак, у нас были только черно-белые изображения оригинала, но мы могли видеть, что что-то было не так”, – сказал Дроле. – Поэтому мы действительно протестировали их, соскребая слои краски, чтобы вернуть сюда первоначальный цвет”.

Теперь, после многих лет кропотливой работы и немалых инвестиций, его владельцы, Ivanhoe Cambridge, вновь открывают это помещение как ресторан и место для проведения мероприятий.

“Le 9ieme” откроет свои двери для публики 17 мая.

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