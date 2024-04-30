Перерабатываем винные бутылки и наблюдаем, как они превращаются в мосты и тротуары.

В эпоху стремительного развития инфраструктуры исследователи из Квебека работают над созданием экологически чистого способа строительства мостов и тротуаров. Что же берется за основу такого материала? Ответ прост: стеклянный порошок из миллионов бутылок из-под вина и спиртных напитков. Бутылки выброшенных в мусорные баки.

Это открытие привело к созданию кафедры SWAN в сотрудничестве с Квебекским обществом алкоголя (SAQ), Фондом Университета Шербрука и другими организациями. Кафедра, возглавляемая профессором гражданского строительства Шербрукского университета Арезки Тагнит-Хамоу, стремится добавлять в бетон смешанное стекло, чтобы подчеркнуть устойчивое развитие, защиту окружающей среды, а также экономические и социальные аспекты.

По словам Тагнит-Хаму, процесс получения стеклянного порошка прост. “Его нужно очистить, а затем создать шлифовальный центр…его нужно очень тонко измельчить”, – сказал он. “По плотности оно примерно такое же, как цемент, или даже меньше”. Тагнит-Хаму отмечает, что стекло изначально изготавливается путем нагревания песка при высоких температурах. “Таким образом, вы создаете химически активный материал”, – рассказывает он CTV News. “Если вы замените часть цемента стеклянным порошком, из этого стеклянного порошка получится почти такой же клей, как из цемента”.

Тагнит-Хамоу объясняет, что исследования показывают, что добавление стеклянного порошка в бетон вместо цемента делает его намного более прочным, водонепроницаемым и стойким. Это также значительно сокращает выбросы парниковых газов (ПГ), связанные с его производством. “Выбросы CO₂ могут быть огромными, поскольку из одной тонны цемента может выделяться около 800 килограммов CO₂”, – сказал он. “Во всем мире мы производим около 4,6 миллиарда тонн цемента”.

Тагнит-Хаму утверждает, что бетон является одним из наиболее широко используемых строительных материалов на планете после воды. “Промышленность должна найти решение для снижения содержания CO₂. Именно по этой причине такой материал, как стекло, очень интересен”, – сказал он. “Это позволит не только сократить количество стекла на сортировочных заводах, но и, безусловно, снизить выбросы CO₂ в бетонной промышленности”.

По словам председателя SAQ, на каждую тонну стеклянного порошка, добавляемого в бетон в качестве добавки к цементу, выбросы парниковых газов сокращаются примерно на 0,6 тонны. Тагнит-Хаму объясняет, что стеклянный порошок может заменить до 40% цемента. “В Квебеке мы часто работаем с 10-20 процентами. Некоторые из наших друзей в США работают с 20-40 процентами”, – отмечает он. Он говорит, что эта разница частично объясняется более суровым климатом Канады.

Тагнит-Хамоу добавляет, что план состоит в том, чтобы постепенно увеличивать процентное содержание стеклянного порошка, чтобы оно соответствовало американскому. С момента своего создания кафедра занималась стандартизацией стеклопорошкового бетона в качестве вяжущего материала как в Канаде, так и в Америке. Уже завершено несколько проектов с использованием стеклопорошкового бетона. Наиболее примечательно, что при строительстве моста Дарвина в Иль-де-Сере было использовано 70 000 винных бутылок, что позволило сэкономить 40 000 кг цемента.

Этот первый в мире проект вызвал интерес у мирового научного сообщества и был удостоен премии за выдающиеся достижения в области инфраструктуры 2021. Эта технология также использовалась для мощения многокилометровых тротуаров по всему Квебеку и некоторых этажей магазинов SAQ. Программа имеет множество партнеров, в том числе компанию Hydro-Quebec и города Монреаль и Шербрук.

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