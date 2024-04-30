КККП раскрыла предполагаемый заговор двух человек из Монреаля о незаконной продаже беспилотников

Королевская канадская конная полиция (КККП) сообщила, что раскрыла заговор двух человек из Монреаля с целью незаконной продажи китайских беспилотников и военного оборудования Ливии.

Предположительно, эти два человека совершили преступления, работая в Международной организации гражданской авиации (ИКАО), специализированном учреждении Организации Объединенных Наций со штаб-квартирой в Монреале.

“По сути, они пытались заключить сделку между Китаем и Ливией, когда речь заходила о китайской военной технике, в частности о китайских беспилотниках с большими ударными возможностями”, – сказал сержант КККП Чарльз Пуарье. “Мы говорим не о небольших беспилотниках, а о небольших самолетах, способных нести ракеты”.

Во вторник КККП отметила: “Используя иностранные подставные компании, лица, стоящие за заговором, предположительно, обходили существующие международные санкции для содействия незаконной деятельности”.

61-летнему Фатхи Бен Ахмеду Мауэку и 37-летнему Махмуду Мохамеду Элсувайе Сайеху были предъявлены обвинения в заговоре в соответствии с Законом об Организации Объединенных Наций и его положениями, касающимися осуществления резолюций Организации Объединенных Наций и введения специальных экономических мер в отношении Ливии.

“Они [также] пытались экспортировать ливийскую сырую нефть из Ливии в Китай”, – сказал Пуарье, добавив, что в Канаде это также считается незаконным в соответствии с Законом ООН.

Он подтвердил, что эти двое больше не работают в ИКАО.

“Часть заговора была совершена, когда они работали в ИКАО”, – сказал Пуарье. “В то время, в силу своей занятости, они пользовались функциональным дипломатическим иммунитетом”.

Он объясняет, что КККП была вынуждена обратиться к агентству с просьбой снять с него дипломатический иммунитет, чтобы выдвинуть уголовные обвинения.

После расследования, начатого в 2022 году, Мауек был арестован полицией в своем доме во вторник, и ему предъявлены обвинения в сговоре “с целью содействия закупкам ливийской нефти между запрещенными организациями и Китайской Народной Республикой в нарушение Закона об Организации Объединенных Наций”.

Ожидается, что он предстанет перед судом Монреаля во вторник днем.

Сайех, с другой стороны, объявлен в розыск полицейскими властями, и на всей территории Канады был выдан ордер на его арест.

“По данным следствия, Махмуд Мохамед Элсувайе Сайех предположительно использовал схему, которая скрывала продавцов и покупателей военной техники”, – отмечает КККП. “Оборудование подпадает под санкции ООН, связанные с Ливией”.

Интерпол также опубликовал “Красное уведомление”.

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