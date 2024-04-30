Канцелярия министра Квебека игнорирует вопросы о жилье как праве человека

Канцелярия министра жилищного строительства Квебека Франс-Элен Дюрансо предпочитает открыто игнорировать запросы журналистов. Об этом говорится в электронном письме, полученном канадской прессой. В канцелярию министра был задан вопрос о признании права на жилище в качестве основополагающего права личности.

Через неделю после первоначального запроса пресс-атташе снова предложили ответить, и он отправил журналистам электронное письмо, в котором сказано так: “Общий ответ таков: никто не говорит, что жилье не является приоритетом для нашего правительства. Но эта тема стала уже неким «призраком»”. “Вот что думает представитель Франции Элен Дюрансо о праве на жилье в Квебеке”, – написал Жоэль Арсено в Twitter. “Мы подозревали это, но реальность еще более трагична”, – сказал он.

Канадская пресса опросила каждую провинцию, согласна ли она с федеральным защитником жилищного строительства в том, что жилье является правом человека, и намерена ли она принять законодательство, гарантирующее это.

По состоянию на вторую половину дня пятницы офис министра Дюрансо все еще не ответил на запрос канадской прессы.

Поскольку все больше и больше канадцев пытаются найти доступное жилье, самая маленькая провинция страны – единственная, которая могла бы извлечь выгоду из законодательства, признающего жилье фундаментальным правом личности.

Остров Принца Эдуарда отреагировал ссылкой на свой Закон об аренде жилья, в первой строке которого признается, что Канада подписала договор ООН, подтверждающий право человека на жилище, хотя критики отмечают, что в законодательстве провинции нет ничего, что подтверждало бы это право впоследствии.

Большинство провинций не ответили напрямую на вопросы, перечислив длинный список инициатив, предпринятых для решения назревающего жилищного кризиса.

В Манитобе в ответ было заявлено, что правительство признает “правозащитный подход Канады к жилищу”, а Ньюфаундленд и Лабрадор указали, что они согласны с федеральными и международными законами, признающими право на жилье в качестве индивидуального права.

В своем докладе о лагерях бездомных, опубликованном 13 февраля, Федеральный адвокат по жилищным вопросам призвала каждую провинцию законодательно признать “право человека на жилище, как оно определено международным правом”.

Мари-Жозе Хоуль задалась вопросом в интервью, не понимают ли жители провинций, что значит прямо заявить, что они считают право человека на жилище своим правом.

Хоул говорит, что, согласно двустороннему соглашению, которое все они подписали в рамках Национальной жилищной стратегии в 2018 году, это будет означать, что провинции будут применять “основанный на правах человека подход к жилищному строительству”.

Для защитника жилищных прав это означает встречаться и выслушивать бездомных и пытаться найти им жилье, соответствующее их потребностям, вместо того, чтобы решать, что для них лучше, без их участия и принуждать их к временным мерам, таким как приюты, куда они не хотят идти.

Хоул утверждает, что это также включает обеспечение теплом, электричеством и туалетами людей, живущих в лагерях для бездомных, если у них нет достаточного количества удобств, необходимых для проживания.

“По сути, это обязательство, основанное на признании того, что бездомность является системной проблемой и что люди остаются без крова из-за того, что правительства на всех уровнях не справляются с ними”, – говорит она.

Обращаясь к провинциям, она говорит: “Нам нужны все участники за столом переговоров”.

Дейл Уитмор из Канадского центра по жилищным правам утверждает, что провинции могли бы сделать простой первый шаг к признанию и уважению права человека на жилье, добавив в свое законодательство о найме жилья положение, согласно которому выселение должно быть абсолютной крайней мерой.

Для Уитмора важно, чтобы провинции не только следовали рекомендациям Хоула и приняли законодательство, признающее право человека на жилище, но и чтобы они впоследствии защищали это право. Он отмечает, что, хотя Закон об аренде жилья на острове Принца Эдуарда признает это право, в нем нет ничего, что могло бы обеспечить его соблюдение.

“Нам нужны правила, которые обеспечивали бы доступность арендной платы и защищали арендаторов от слишком высокой арендной платы”, – говорит он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал , чтобы всегда оставаться в курсе событий.