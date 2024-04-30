Растущие расходы затрудняют достойную жизнь для людей с низкими доходами

Согласно новому отчету, за последний год рост стоимости жизни был наиболее ощутимой для людей с низкими доходами. Согласно исследованию Института исследований и социально-экономической информации (IRIS), доходы, необходимые для достойной жизни, росли быстрее инфляции.

“У людей, живущих в бедности или на грани бедности, меньше возможностей для маневра”, – говорит исследователь Ева-Лайн Кутюрье. “Сложнее найти компромисс между различными категориями расходов, а наиболее важные расходы, в частности на жилье и питание, являются категориями, которые очень чувствительны к инфляции”.

В 2015 году IRIS разработала шкалу устойчивого дохода в качестве альтернативного показателя для определения черты бедности. Это включает в себя основные потребности и расходы, необходимые для достойной жизни, такие как отпуск, культурные мероприятия и сбережения на случай чрезвычайных ситуаций.

IRIS измерила этот показатель в семи муниципалитетах Квебека для трех домохозяйств: состоящих из одного человека, семьи с одним родителем и семьи из четырех человек.

По оценкам IRIS, за последний год порог устойчивого дохода вырос на 6,2-19,3%. Чтобы жить достойно, одинокому человеку потребуется от 30 738 долларов (Труа-Ривьер) до 43 609 долларов (Сент-Иль). Необходимый доход для семьи из четырех человек составляет от 72 788 долларов (Труа-Ривьер) до 86 585 долларов (Сент-Иль).

Например, семье в Шербруке для достижения порога устойчивого дохода в 2024 году необходим доход в размере 78 563 долларов. Это означает увеличение на 15,3% за один год. На одного жителя Квебека требуется 35 395 долларов, что на 13,8% больше, чем в прошлом году.

IRIS также пересмотрела свою методологию, что она делает каждые пять лет, чтобы обеспечить максимально возможную надежность своих данных. Что касается продуктов питания, то IRIS проанализировала цены во всех семи регионах. Ранее данные о ценах были получены в Монреале и скорректированы для других регионов с использованием других данных. “Данные за 2024 год гораздо более наглядно отражают стоимость продуктов питания”, – объясняет она.

Отчет IRIS также показывает, что минимальная заработная плата недостаточна для того, чтобы вытащить людей из нищеты, – отмечает Кутюрье. В Монреале одинокий человек, работающий на минимально оплачиваемой работе по 35 часов в неделю, получает лишь 68% своего стабильного дохода. По словам компании, этому человеку нужно было бы зарабатывать 27 долларов в час, чтобы выйти на стабильный доход.

С 1 мая минимальная заработная плата увеличится на 50 центов и составит 15,75 доллара. 65-летний пенсионер, получающий 16 000 долларов по пенсионному плану Квебека (QPP) в дополнение к гарантированной надбавке к доходу (GIS) и пенсии по старости (OAS), но не имеющий пенсионных накоплений, получает лишь 75% от минимального жизнеспособного дохода.

“Мы видим, что выход из бедности является очень сложной задачей для людей, которые вышли на пенсию или работают за низкую зарплату”, – подчеркнул исследователь.

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