Вызывает опасения количество прогулов в школах Квебека

В школах Квебека высказаны опасения по поводу прогулов, поскольку все большее число учащихся просто не приходят на занятия.

Согласно La Presse, статистика министерства образования показывает, что в первую неделю апреля, в государственных начальных и средних школах отсутствовали 9,5 процента учащихся — почти столько же, сколько во время пандемии. “Тот факт, что дети пропускают занятия в школе, связан с мотивацией и проблемами психического здоровья”, – сказала Кэтрин Коракакис, президент Ассоциации английских родительских комитетов.

В январе ассоциация провела опрос о самочувствии и качестве жизни учащихся и получила ответы от 14 000 родителей. “Самое главное, что мы увидели, – это мотивация и психическое здоровье, которые родители считают ключевыми факторами”, – сказал Коракакис.

Эксперты в области общественного здравоохранения, участвовавшие в опросе, рассчитали то, что они называют “качеством жизни”. Они говорят, что оценка в 100 баллов считается “отличной”, но средний балл для квебекских студентов составил всего 64 процента, что, по мнению Коракакиса, и является причиной роста числа прогулов.

“Необходимы согласованные усилия всех заинтересованных сторон в сфере образования, чтобы решить этот серьезный рост проблем с психическим здоровьем у детей”, – сказала она.

В электронном письме CTV News школьный совет Лестера Б. Пирсона заявил, что он “очень хорошо осведомлен о проблеме непосещения учащимися школ, и что они применяют активный подход к решению этой проблемы. В плане школьного совета одной из целей является сокращение числа пропусков занятий на 10% к 2026-2027 учебному году. Это часть плана по повышению эффективности удовлетворения академических потребностей учащихся.”

Коракакис говорит, что сейчас необходимо приложить усилия для защиты уязвимых учащихся. “Заинтересованные стороны в сфере образования должны объединиться, и правительство должно возглавить их, чтобы сказать: “Мы ставим это во главу угла, это проблема, давайте что-то с этим сделаем”, – сказала она.

Отвечая на вопрос о росте числа прогулов учащихся, министр образования заявил во вторник, что в конечном счете родители должны решать, достаточно ли хорошо чувствуют себя дети, чтобы посещать занятия.

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