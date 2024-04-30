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Новости Измученная Эмили Лессар-Террьен покидает пост представителя “Солидарности Квебека”
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Флаг Квебека на Places des Arts. Фотография Жака Надо, газета Лё Девуар.

Измученная Эмили Лессар-Террьен покидает пост представителя “Солидарности Квебека”

Степан Артемьевский Апр 30, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Измученная Эмили Лессар-Террьен покидает пост представителя “Солидарности Квебека” отключены 0 Просмотров

Представитель “Солидарности Квебека” (QS) Эмили Лессар-Террьен уходит в отставку, заявив, что она полностью истощена.

В длинном сообщении, опубликованном в социальных сетях в понедельник утром, Лессар-Террьен объясняет, что после своего избрания на пост пресс-секретаря в конце ноября она попыталась вдохнуть новую жизнь и идеи в партию.

Однако, по ее словам, она поняла, что “поезд уже тронулся” и ей будет трудно что-либо изменить.

Она признает, что ее “природный энтузиазм быстро угас”, и она перешла в режим “выживания” внутри партии.

Лессар-Терьен уже несколько недель не работала, но говорит, что ей потребуется больше времени, чтобы восстановить свой энтузиазм.

Потерпев поражение на выборах 2022 года, Лессар-Террьен в ноябре была избрана сопредседателем партии “Солидарность Квебека”, опередив МНАС Рубу Газаль и Кристин Лабри.

Она проводила кампанию о необходимости охвата квебекцев в регионах, подчеркивая необходимость суверенитета.

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